Информатор WADA Родченков пытался покончить жизнь самоубийством

Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Она тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу», — заявил Ионов.

Отмечается, что инцидент произошел 19 июня.

Экс-директора московской антидопинговой лаборатории обнаружили в его квартире в Вашингтоне сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения.

По словам Ионова, информатор WADA был госпитализирован в психоневрологическую клинику.

В апартаментах Родченкова были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — заявил представитель Международного комитета защиты прав человека.