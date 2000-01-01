В Гризинькалнсе соберутся лучшие в мире «летающие баскетболисты»

10 июля в 19:00 в новый и внушительный колизей на Гризинькалнсе вернутся лучшие в мире соревнования по слэм-данку (забрасыванию мяча в корзину сверху) Ghetto Kings of Air 2018.

«В этом году Kings Of Air – подарок Ghetto Games к столетию Латвии. Для нас это уникальное событие – в одном месте собираются не только лучшие в мире данкеры, но и представлены разные страны – США, Канада, Россия, Франция, а также Латвия и Литва. Это одно из самых захватывающих мероприятий сезона, которое ждут участники Ghetto Games и друзья – также, как и международный фестиваль GGFEST. Конечно, нужно помнить, что число мест ограничено. К этому мероприятию мы смогли увеличить число мест в два раза – сейчас на Гризинькалнсе примерно 2000 сидячих мест и 1500 стоячих. Мы будет рады видеть наших друзей на этом мероприятии», - говорит лидер Ghetto Games Раймонд Элбакян.

Мероприятие проведут Раймонд Элбакян и Ренарс Зелтиньш.

В этом году за титул короля воздуха будут сражаться:

• Победитель второго сезона американского шоу The Dunk King и один из лучших данкер Гай Депюи (Париж).

• Вернется латвийский данкер Кристапс Даргайс, который восстановился после прошлогодней травмы.

• Лучший данкер Литвы, победитель конкурса по слэм-данку в рамках круглосуточного турнира «Матч берегов» (Рига, 2017) Гедеминас Житлинскас.

• Данкер, который в 2016 году победил в конкурсе Nike slam-dunk Майк Пюрди из США.

• Один из самых атлетичных данкеров в мире, который использует акробатику и виртуозность – Джонатан Кларк (США).

• Впервые в Латвии будет гостить победитель конкурса по слэм-данку в рамках турнира Moscow Open 2018 Юрий Смельцов (Россия).

• Двукратный победитель Ghetto Kings of Air из Канады Джастин Дарлингтон.

Восьмой данкер будет выбран 7 июля, в ходе отборочного тура в Лиепае, который проведут в рамках турнира по баскетболу 3х3. Отбор состоится в 19:00 на стоянке у концертного зала Lielais Dzintars.

Учитывая, что число мест на автостоянке ограничено, посетителей призывают приезжать на велосипедах, которые можно будет оставить на охраняемой стоянке. Для удобств посетителей также будут места на автостоянке у магазина Būvniecības ABC до окончания мероприятия.