Волейболисты Самойлов и Шмединьш выиграли четырехзвездный этап Кубка мира

Латвийские волейболисты Александр Самойлов и Янис Шмединьш победили на этапе Кубка мира по пляжному волейболу категории «четыре звезды», который проходил в Португалии.

Латвийский дуэт, посеянный под четвёртым номером, одержал две победы из двух возможных на групповом этапе, а затем вышел во второй раунд плей-офф. В 1/8 финала латвийские спортсмены обыграли турецкому дуэту Гигиноглу/Гегтепи - 2:0 (21:16, 21:15).

В 1/4 финала Самойлов/Шмединьш встречались с другими волейболистами из Латвии - Мартиньшем Плявиньшем и Эдгарсом Точсем, которые также уверенно прошли групповой этап (две победы в двух матчах) и обыграли испанский дуэт Надир/Баярд в 1/8 финала - 2:0 (21:19, 21:18). В латвийском четвертьфинале сильнее оказались Самойлов и Шмединьш, которые одержали победу со счётом 2:0 (21:18, 21:14). Мартиньш Плявиньш и Эдгарс Точс заняли 5-е место на этапе Кубка Мира.

В 1/2 финала Самойлову и Шмединьшу противостоял дуэт из Германии - Толе/Виклер, который также был обыгран нашими спортсмеными - 2:1 (15:21, 21:16, 15:13). В финальной встрече латвийские волейболисты одержали победу над парой Сантуш/Карвалайс - 2:1 (21:13, 19:21, 22:20) и стали победителями этапа Кубка мира по пляжному волейболу категории «четыре звезды».

Две недели назад Самойлов/Шмединьш завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира «четыре звезды», который проходил в Варшаве, а в марте они стали третьими на этапе Кубка мира «пять звёзд» в американском городе Форт-Лодердейл.