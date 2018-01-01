ЧМ-2018. День 7: Роналду, «красная фурия» и самый зрелищный поединок

Сегодня продолжается второй тур чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоится три встречи. В 15:00 на поле стадиона «Лужники» встретятся сборные Португалии и Марокко, в 18:00 Уругвай сыграет против Саудовской Аравии, а в 21:00 в Казани состоится поединок между командами Ирана и Испании.

Португалия - Марокко (15:00)

Именно этот поединок должен стать самым зрелищным за сегодня и вот почему.

Обеим командам необходима только победа,

т. к. сборная Марокко проиграла в первом туре Ирану (0:1), а Португалия, несмотря на то, что провела восхитительную игру против Испании (3:3), сумела заработать лишь одно очко. Именно поэтому обе команды должны много атаковать, а не отсиживаться в обороне, иначе кто-то из них может не выйти из группы.

Сборная Марокко, проиграв в первом туре Ирану, сильно усугубила своё положение в группе, ведь теперь им необходимо брать очки в обеих оставшихся играх. По мнению специалистов, шансы на то, что марокканцам удастся победить невелики. На победу марокканской сборной можно поставить с коэффициентом 6.50, на победу сборной Португалии - с коэффициентом 1.57.

Уругвай — Саудовская Аравия (18:00)

Встреча команд состоится в Ростове-на-Дону. Букмекеры не сомневаются в том, что сборная Уругвая сможет одержать в этом матче победу. На успех южноамериканцев букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.10. В то же время победа Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 26.00.

Уругвайцы не без труда смогли набрать три очка в первом туре чемпионата, забив решающий гол в самой концовке матча против Египта. Уругвай выглядел не лучшим образом, и только ко второй половине игры смог прибавить в скорости. Южноамериканцы выдали не самый сильный матч, но всё равно сумели победить неуступчивый Египет.

Аравийцев перед началом чемпионата мира многие называли одной из слабейших сборных турнира. Матч со сборной России подтвердил эти слова. Саудовская Аравия выглядела ужасно, за весь матч им не удалось нанести ни одного удара в створ ворот Акинфеева, в обороне царил хаос и беспомощность.

Вряд ли тренеру за несколько дней удалось поставить игру своих подопечных, поэтому шансы саудовцев в предстоящей игре выглядят минимальными.

Иран - Испания (21:00)

Все понимают, что в этой игре безоговорочный фаворит Испания.

Европейцы превосходят Иран практически во всём — в мастерстве, опыте и позиция на поле.

Кроме того, «красная фурия» потеряла очки в матче с португальцами, поэтому они обязаны побеждать Иран во втором туре. У Испании немало проблем и давления со стороны болельщиков и СМИ. Внезапная смена главного тренера за день до «мундиаля», также вряд ли прибавила сборной уверенности, но несмотря на всё это, испанцы должны без труда обыгрывать неожиданного лидера группы B.

Футбольные эксперты также склоняются к тому, что испанские футболисты будут безоговорочными фаворитами матча. Так, на испанцев можно поставить с коэффициентом 1.20, а победа иранского коллектива букмекерами оценена котировкой 22.0.