ЧМ-2018. День 8: сможет ли Месси забить сборной Хорватии?

Сегодня в Самаре матчем Дания — Австралия откроется восьмой день чемпионата мира по футболу. В 18:00 состоится поединок между Францией и Перу, а в 21:00 начнётся центральный матч дня — Аргентина — Хорватия.

Дания — Австралия (15:00)

Датчане провели яркую встречу в первом туре чемпионата мира против команды Перу. Отличный матч отыграл голкипер Каспар Шмейхель, который оставил ворота своей команды «сухими». Во многом благодаря нему, сборная Дании сумела положить в копилку три очка и сделать уверенный шаг в сторону плей-офф. Стоит, правда, отметить и то, что датчане были не на высоте в атаке — неточно исполненные штрафные, слабо исполненные угловые удары и не очень удачная игра лидера датчан Эриксена, позволили одержать победу над Перу с минимальным перевесом — 1:0.

Ситуация сборной Австралии гораздо сложнее.

Не смотря на неплохую игру в первом матче против французов, команде с зелёного континента не удалось удержать ничейный счёт. Проиграв в первом туре (1:2), Австралии больше проигрывать нельзя. Матч с датчанами станет для них ключевым.

Франция — Перу (18:00)

В 18:00 по латвийскому времени в Екатеринбурге начнётся встреча Франции против Перу. К этому поединку команды подходят с разным настроением и целями.

Французы, не без труда победив в первом туре Австралию (2:1), полны решимости победить и Перу, тем самым практически обеспечив себе выход в плей-офф. Сделать это, скорее всего, будет непросто.

В первом матче подопечные Дешама показали невнятную игру и ничем особым не впечатлили.

Команда находится далеко от своего пика формы и пока не оправдывает статуса одного из фаворитов «мундиаля», который присвоили ей футбольные аналитики.

После обидного поражения против датчан, подопечным тренера Рикардо Гареки теперь нужна только победа. Французская сборная, не смотря на количество именитых футболистов в составе, находится не в лучшем своём состоянии. Это даёт шанс сборной Перу преподнести сюрприз и взять свои первые очки на чемпионате. В прошлой игре против Дании у латиноамериканцев было несколько отличных моментов для взятия ворот, но подвела реализация. Возможно, перуанцы смогут отличиться в матче против вице-чемпионов Европы. Почему нет?

Аргентина — Хорватия (21:00)

Завершающим матчем восьмого игрового дня станет встреча Аргентины и Хорватии на стадионе «Нижний Новгород». Сможет ли Хорватия сохранить лидерство в группе, а Месси реабилитироваться за неудачную игру с Исландией?

Большинство футбольных специалистов называет латиноамериканцев фаворитами этого противостояния. На победу Месси и компании даётся коэффициент 2.00, в то же время на успех хорватов можно поставить с коэффициентом 4.33.

А теперь давайте вспомним какие прогнозы были перед матчем первого тура, когда аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1). То-то же! Утверждать однозначно, что Аргентина победит, ведь в составе «бело-голубых» сплошные звёзды - это как минимум неправильно. Отборочный цикл к «мундиалю» сборная Аргентины прошла скрипя зубами и чуть было не осталась без путёвки на главный футбольный праздник четырёхлетия. Их по привычке записали в фавориты чемпионата — как-никак вице-чемпионы прошлого Кубка мира.

Правда, есть опасения, что подопечные Хорхе Сампаоли могут провалить этот «мундиаль».

Хорваты явно не хуже сборной Исландии, которая сумела отобрать очки у Аргентины. В случае поражения латиноамериканцев, они рискуют не выйти из группы. Одно можно утверждать с уверенностью — нас ожидает очень интересное противостояние.