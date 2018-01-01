ЧМ-2018. День 9: исландские «викинги» и новая стрижка Неймара

Сегодня в 15:00 по латвийскому времени матчем Бразилия — Коста-Рика откроется девятый день чемпионата мира по футболу. В 18:00 в Волгограде между собой сыграют команды Исландии и Нигерии, а завершит футбольный день встреча Сербии и Швейцарии.

Бразилия — Коста-Рика (15:00)

Игровой день начнётся в Санкт-Петербурге, где между собой сыграют сборная Бразилии и Коста-Рики.

Коста-Рика на нынешнем чемпионате мира выглядит гораздо слабее, чем на предыдущем, когда им удалось дойти до четвертьфинала. В первом туре против Сербии игроки смотрелись неубедительно и потерпели заслуженное поражение. Есть вероятность, что именно в матче против Бразилии коста-риканцы лишат себя всех шансов на выход в плей-офф.

Не смотря на то, что бразильцы на каждом чемпионате считаются фаворитами, в первом туре «жёлто-зелёные» не сумели добыть три очка, разделив ничью с боевыми швейцарцами. Невнятная игра бразильцев в первом туре, скорее всего, должна была разозлить команду, которой больше нельзя терять очки.

Запредельный настрой и амбиции игроков сборной Бразилии, вряд ли оставят шансы на успех команде из Центральной Америки.

Подобное мнение высказывают и букмекеры, которые на победу сборной Бразилии предлагают коэффициент 1.16, в то же время на победу Коста-Рики можно поставить с коэффициентом 26.00.

Нигерия — Исландия (18:00)

Поединок между командами Нигерии и Исландии состоится в Волгограде. До сегодняшнего дня команды ни разу не встречались друг с другом.

Если судить по игре и результатам первого тура, то предпочтительнее смотрится сборная Исландии, которая сумела сыграть вничью с Аргентиной и не позволила отличиться одному из лучших игроков планеты Лионелю Месси. Не смотря на то, что в европейской команде много непрофессиональных игроков, они являются сплочённым коллективом, который способен добывать победы и биться до финального свистка в каждом поединке.

Дополнительной силой сборной являются её фанаты, которые по-настоящему любят футбол и болеют за своих игроков, как за родных.

Сборная Нигерии это довольно крепкая команда, которая показывает достаточно хороший футбол на своём континенте, регулярно играет на международных турнирах, но им всегда не хватает чего-то до конечного успеха. В составе сборной есть игроки высокого класса, но и им не удалось привести африканскую сборную к победе в первом туре против Сербии (0:1).

Футбольные эксперты предсказывают, что данный поединок будет равным, без ярко выраженного фаворита. На победу Исландии установлен коэффициент 2.70, а на победу сборной Нигерии — 2.90.

Сербия — Швейцария (21:00)

Завершающим матчем девятого игрового дня станет поединок сборной Сербии и Швейцарии, который пройдёт на стадионе «Калининград».

После первого тура обе команды могут быть довольны стартом «мундиаля». Сербия, благодаря голу Александра Коларова со штрафного, победила Коста-Рику 1:0. Швейцария, в свою очередь, смогла отобрать очки у фаворитов чемпионата сборной Бразилии, сыграв с ними вничью — 1:1.

Предстоящий поединок будет очень важным для обеих команд.

Сербы, в случае победы, практически обеспечат себе выход из группы, а швейцарцы наверняка захотят отобрать очки и у менее именитых балканцев.

До сих пор команды не играли между собой. Учитывая то, что обеим сборным есть что терять и этот матч очень важен для распределения итоговых мест в группе, скорее всего, поединок примет статус осторожного и команды не будут лезть на рожон. Учитывая важность матча, не стоит ждать парада голов в этой встрече.