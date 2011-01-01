Уборщик, режиссёр, дантист. Кто выступает за сборную Исландии?

Исландия это самое малонаселённое государство, сборная которого квалифицировалась на чемпионат мира по футболу в этом году. Малонаселённая — не значит слабая. В первом туре «мундиаля» европейским футболистам удалось сдержать одного из фаворитов нынешнего турнира сборную Аргентины и её лидера Лионеля Месси, сыграв с фаворитами 1:1.

О сборной Исландии заговорили громко после чемпионата Европы в 2016 году, где «викинги» наделали не мало шума - впервые в своей истории попав туда, а затем и выйдя в плей-офф. ЧМ-2018 стал дебютным «мундиалем» в истории этой сборной.

В Исландии проживает всего 321 857 человек и многие подшучивают над тем, как Исландской Федерации Футбола вообще удалось собрать команду. Многие футболисты сборной являются непрофессионалами и имеют другую работу в повседневной жизни. Знакомим вас с некоторыми из них.

Ханнес Тор Халльдоурссон (вратарь, режиссёр)

Ханнес Халльдоурссон FOTO: REUTERS/Scanpix

Голкипер сборной Исландии является ещё и режиссёром нескольких короткометражных фильмов и видеоклипов, в том числе клипа на песню Greta Salome & Jonsi – Never Forget, которая представляла Исландию на Евровидении в 2012 году. Кроме того, Халльдоурсон снял видеоролик для Coca Cola в преддверии чемпионата мира 2018 года в России, на котором он сумел отразить пенальти Лионеля Месси в первом туре турнира и стать национальным героем.

Рюрик Гисласон (полузащитник, политик)

Рюрик Гисласон FOTO: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Игрок сборной Исландии дважды входил в список кандидатов правоцентристской Партии Независимости в округе Южный Рейкьявик. Гисласон так и не был избран, т. к. его имя находилось в конце списка. Его фамилия была внесена в бюллетень для того, чтобы футбольные болельщики проголосовали за партию.

Гильфи Сигурдссон (полузащитник, рыбная промышленность)

Гильфи Сигурдссон FOTO: Reuters/LETA

Является, пожалуй, самым талантливым футболистом в нынешней сборной Исландии. Игрок поиграл в таких клубах как «Суонси» и «Тоттенхэм», а с 2017 года выступает за ливерпульский «Эвертон». Сигурдссон покинул Исландию в раннем возрасте, поскольку считался очень одарённым игроком по меркам исландского футбола. 28-летний футболист сохранил связи с родиной. Он является председателем крупной торговой компании, которая занимается рыболовным бизнесом в Исландии. В этой же компании работает и отец Сигурдссона.

Сверрир Ингасон (защитник, уборщик)

Сверрир Ингасон FOTO: REUTERS/Scanpix

24-летний защитник сборной Исландии считается очень перспективным футболистом, который долгое время совмещал футбольные тренировки с уборкой мусора. В первой половине дня Ингасон отправлялся убирать мусор на улицах родного города Коуповагюр, а вечером приходил на тренировку и надевал футбольную манишку. Такой образ жизни был у футболиста вплоть до его переезда в Норвегию, где он выступал за «Викинг». Кстати, с 2017 года Ингасон выступает в Российской премьер-лиге за команду «Ростов».

Хеймир Хадльгримссон (тренер, дантист)

Хеймир Хадльгримссон FOTO: Reuters/LETA

Является главным наставником сборной Исландии с 2014 года. Под его руководством сборная дебютировала на ЧЕ-2016, а также на ЧМ-2018. Окончив школу, Хадльгримссон покинул «страну вулканов» для того, чтобы получить образование в Великобритании. Будущий тренер выбрал стоматологию, т. к. любил анатомию и мечтал стать врачом. На родине футбола Хадльгримсон по-настоящему влюбился в эту игру и захотел посвятить себя этому спорту. Вернувшись на родину Хеймир устроился в местный клуб «Вестманнаэйяр».

Утром лечил кариес, а вечером бегал по полю.

По завершении карьеры футболиста, Хеймир возглавил женскую команду, в которой его обнаружил опытный наставник Ларс Лагербек. В 2011 году он стал ассистентом Лагербека в сборной Исландии, а в 2014 возглавил команду самостоятельно. Интересно, что Хеймир по-прежнему не забывает о своём образовании и в свободное от футбола время возвращается в родной город, где ведёт приём пациентов. Дантист, который вошёл в историю футбола. Такое возможно только в Исландии.