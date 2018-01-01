Япония неожиданно побеждает Колумбию

На стадионе «Мордовия Арена» был сыгран матч первого тура группы H. В противостоянии Колумбии и Японии сильнее оказалась азиатская сборная, которая одержала победу со счётом 2:1.

События в матче Колумбия – Япония развивались очень быстро, так уже на 3-й минуте Карлос Санчес сыграл рукой в собственной штрафной площади и получил первую красную карточку на этом чемпионате. Синдзи Кагава подошёл к точке и уверенно направил мяч в ворота соперника - 1:0.

После удаления у японцев появилось гораздо больше места для манёвров, но колумбийцы не собирались сдаваться и даже вдесятером создавали проблемы азиатской команде. В итоге колумбийцам так удалось сравнять счёт. На 39-й минуте встречи Радамель Фалькао заработал штрафной удар для своей команды, который точно исполнил Хуан Кинтеро - 1:1.

Во втором тайме японцы выглядела посимпатичнее, всё-таки сказывалось численное преимущество игроков на поле. Колумбийский вратарь Оспина время от времени выручал команду. Вплоть до 73-й минуты игры, когда после подачи углового Осако отлично сыграл на втором этаже и вывел Японию вперёд - 2:1.

Матч в Саранске завершился со счётом 2:1 в пользу японской команды. «Самураи» возглавили группу H. В 18:00 между собой встрется другие участники этого квартета - Польша и Сенегал.

Колумбия - Япония 1:2

Составы команд:

Колумбия: Оспина, Мурильо, Мохика, Арьяс, Санчес, Лерма, Санчес, Кинтеро (Хамес, 59), Куадрадо (Барриос, 31), Искьердо (Бакка, 70), Фалькао.

Япония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Харагути, Инуи, Осако (Окадзаки, 85).

Предупреждения: Барриос, 64, Хамес, 86.

Удаление: Санчес, 3.

Голы: Кинтеро, 39 – Кагава, 6, Осако, 73

Видеообзор матча: