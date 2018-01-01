Сенегал обыграл сонную Польшу

В заключительном матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 на стадионе «Спартака» в Москве Польша провела встречу против Сенегала. Из-за ошибок в обороне, унылой игры в атаке и незаметного Левандовски поляки потерпели поражение в своём первом матче на этом чемпионате - 1:2.

В первом тайме атакующая линия обеих команд ничего не могла сделать с защитой оппонента. Почти все пасы польских футболистов приходились в ноги сенегальцев. Процент брака при передачах у подопечных Навалки просто поражал. Голкипер польской сборной Войцех Шченсны играл нервно и неуверенно, всё-таки чувствовалось отсутствие практики у голкипера.

На 37-й минуте мяч залетел в ворота польской сборной. Гуйе несильно пробил по воротам Шченсны, но Чонек подставился под удар и именно от его ноги мяч залетел в ворота польской команды. Неудачный старт «мундиаля» для польского защитника бразильского происхождения.

Сборная Польши впервые в истории пропустила гол от африканской команды в рамках ЧМ.

После первого тайма впереди заслуженно была сборная Сенегала. Польша, кроме бессмысленного переката мяча в центре поля, ничем особым не запомнилась. Европейцам не удалось создать ни одного реального момента для гола, а лидер «бело-красных» Роберт Левандовски будто растворился на футбольном поле.

В перерыве неожиданную замену провёл Адам Навалка. Вместо Блашчиковски, который проводил юбилейный сотый матч в составе своей сборной, на поле вышел Ян Беднарек. На 51-й минуте матча Левандовски заработал штрафной удар для своей команды, который сам и исполнил. К сожалению польских болельщиков, которые доминировали на трибунах, Ндиай в кошачьем прыжке сумел вытащить мяч из девятки.

Спустя восемь минут Крыховяк решил совершить непонятную передачу, ни то на Беднарека, ни то на Шченсны, в итоге поляки не смогли разобраться между собой, а Ньянг решил эту неразбериху в пользу Сенегала, забив в пустые ворота - 2:0.

Игра поляков выглядела бездарно, технический брак был даже при подаче угловых ударов, а в действиях сборной Польши начинал царить хаос при малейшем прессинге сенегальцев.

В концовке встречи, а именно на 86-й минуте, поляки вспомнили кто считается фаворитом в этой встрече. Гросицки здорово подал со штрафного, а Крыховяк чётко пробил головой в угол ворот Ндайя, вернув матчу интригу — 1:2.

Поляки проснулись и начали закидывать любой мяч в сторону штрафной площади соперника очень поздно. Времени на то, чтобы отыграться у них не хватило.

Польша — Сенегал 1:2

Составы команд:

Польша: Шченсны, Чонек, Паздан, Пишчек (Берешиньски, 83), Рыбус, Блашчиковски (Беднарек, 46), Зелиньски, Крыховяк, Гросицки, Милик (Ковнацки, 73), Левандовски.

Сенегал: Ндиай, Сане, Сабали, Ваге, Кулибали, Гуйе, Ндиайе (Куяте, 88), Сарр, Мане, Ньянг (Конате, 76), Диуф (Ндойе, 62).

Предупреждения: Крыховяк (12) — Сане (49), Гуйе (72).

Голы: Чонек (37, АГ), Ньянг (60) - Крыховяк (86).

Видеообзор матча: