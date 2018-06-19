Россия - Египет: схватка за 1/8 финала

Этот матч без сомнения можно назвать ключевым в группе A. Сборная России выиграла первый матч у Саудовской Аравии (5:0), и победа в этой встрече фактически гарантирует ей выход в плей-офф. Египтяне, в свою очередь, обидно уступили уругвайцам (0:1), и теперь им обязательно нужно играть только на победу, в чём им должен помочь вернувшийся после травмы Мохаммед Салах.