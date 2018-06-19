Россия - Египет: схватка за 1/8 финала

Этот матч без сомнения можно назвать ключевым в группе A. Сборная России выиграла первый матч у Саудовской Аравии (5:0), и победа в этой встрече фактически гарантирует ей выход в плей-офф. Египтяне, в свою очередь, обидно уступили уругвайцам (0:1), и теперь им обязательно нужно играть только на победу, в чём им должен помочь вернувшийся после травмы Мохаммед Салах.
Информация будет дополнятся.
10` К Салаху пока мяч вообще не доходит. Египтяне играют противоположным флангом.
8` Россия неплохо выглядит в начале матча.
7` Самедов разыграл угловой с Черышевым, который подал на Игнашевича - удар, но Эль-Шенави на месте.
6` После навеса Жиркова мяч очутился у Зобнина - удар с линии ворот, рикошет и угловой.
5` Египту победа нужнее, поэтому они с первых минут активничают.
1` Матч начался.
20:40 Футболисты выходят на разминку
Выходим на разминку! pic.twitter.com/osVGWwFLiI— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018
Составы команд:
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев, Дзюба.
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.