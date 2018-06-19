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Россия - Египет: схватка за 1/8 финала

Русский TVNET
прямой эфир
Салах с мячом | Фото: REUTERS/Scanpix

Этот матч без сомнения можно назвать ключевым в группе A. Сборная России выиграла первый матч у Саудовской Аравии (5:0), и победа в этой встрече фактически гарантирует ей выход в плей-офф. Египтяне, в свою очередь, обидно уступили уругвайцам (0:1), и теперь им обязательно нужно играть только на победу, в чём им должен помочь вернувшийся после травмы Мохаммед Салах.

Информация будет дополнятся.

10` К Салаху пока мяч вообще не доходит. Египтяне играют противоположным флангом.

8` Россия неплохо выглядит в начале матча.

7` Самедов разыграл угловой с Черышевым, который подал на Игнашевича - удар, но Эль-Шенави на месте.

6` После навеса Жиркова мяч очутился у Зобнина - удар с линии ворот, рикошет и угловой.

5` Египту победа нужнее, поэтому они с первых минут активничают.

1` Матч начался.

20:40 Футболисты выходят на разминку

Составы команд:

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев, Дзюба.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

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