Россия побеждает Египет и практически обеспечивает себе выход в 1/8

В первой половине встречи команды показали не самый яркий футбол, порой заставляя зрителей откровенно скучать. Складывалось ощущение, что команды изучают друг друга и боятся допустить ошибку. Как итог - 0:0 и команды отправились на перерыв.

Главные события матча развернулись во втором тайма, когда россияне сумели забить очень быстрый гол после нелепой срезки мяча Фатхи в собственные ворота.

Египтяне явно не были готовы к такому повороту событий, но уже через 12 минут пропустили снова. Защитники африканской команды оставили Черышева одного в своей штрафной площади, а форвард России не растерялся и забил свой третий мяч на чемпионате.

Казалось, что египтянам терять нечего и они вот-вот побегут на ворота Акинефеева, но те почему-то сдали и стали допускать необязательные ошибки. В итоге, сборная России отличилась ещё раз усилиями Артёма Дзюбы.

На 73-й минуте у египтян появилась надежда. Салах упал в штрафной площади России и судья назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Сам Салах и реализовал 11-метровый удар - 3:1.

К сожалению для сборной Египта, это никак не повлияло на исход поединка. Россия уверенно побеждает во втором матче подряд и практически обеспечивает себе выход в плей-офф. Россияне сыграют в 1/8 финала, если Уругвай 20 июня не проиграет Саудовской Аравии, но, скорее всего, это всего лишь формальность и подопечных Черчесова можно поздравить с выходом из группы.

Россия – Египет 3:1

Составы команд:

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков (Кудряшов, 86), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни (Уарда, 64), Хамед, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82), Салах.

Предупреждения: Трезеге, 57, Смолов, 84.

Голы: Фатхи (авт), 47, Черышев, 59, Дзюба, 62 – Салах (пен), 73.

Текстовая трансляция матча:

90+4 Всё! Победа сборной России во втором матче подряд, практически обеспечивает ей выход в плей-офф! Поздравляем!

90` Судья добавил 4 минуты.

90` Варда лупит с левой из-за пределов штрафной. Акинфеев взглядом провожает мяч.

88` Египтяне прессингуют и пытаются вернуть интригу матчу.

86` Кудряшов выходит вместо Жиркова.

84` Жёлтая Смолову за срыв атаки египетской команды.

81` Смолов быстро прошел по флангу, выкатил мяч на Головина и показалось, что четвёртого гола не миновать, но Александр замешкался и египтяне отобрали у него мяч.

79` Ещё одна замена. Смолов вместо Дзюбы. Стадион аплодисментами провожает Артёма.

74` Кузяев вышел на поле вместо Черышева.

72` Салах падает в штрафной площади сборной России. Судья назначает пенальти, который уверенно реализовывает сам Салах - 1:3.

68` Замена у египтян. Трезеге уходит. Вместо него выходит Собхи.

65` Россияне не останавливаются и продолжают атаковать. Египет до сих пор не может отойти от произошедшего.

62` Всё! Посыпались египтяне. Дзюба делает счёт разгромным - 3:0!

59` Гооол! Марио Фернандес продрался по флангу, выкатил под удар Черышеву и тот пробил мимо вратаря! Третий гол Дениса на чемпионате!

57` Первая жёлтая в матче. Трезеге получил предупреждение за споры.

51` Египту теперь нечего терять. Они пойдут вперёд. Два поражения подряд - практически конец мечтам о плей-офф.

47` Гооол! Фатхи срезал мяч в свои ворота после несильного удара Дзюбы! Вот это начало второго тайма!

46` Начался второй тайм.

Статистика первого тайма:

