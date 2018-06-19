Среда, 20 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

Реакция твиттера на победу сборной России над Египтом

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Болельщик сборной России празднует победу | Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

Во вчерашнем матче, который проходил в Санкт-Петербурге, сборная России по футболу во втором туре чемпионата мира обыграла команду Египта 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф.

В социальных сетях до сих пор многие не могут поверить в произошедшее. Недоумение, восторг и радость второй день царят в твиттере. Представляем вам подборку реакций на неожиданный успех российских футболистов:

Сборная России одержала вторую победу подряд и уверенно возглавляет группу. Следующий свой матч россияне проведут 25 июня в Самаре против национальной командой Уругвая.

0 Комментарии