Реакция твиттера на победу сборной России над Египтом

Во вчерашнем матче, который проходил в Санкт-Петербурге, сборная России по футболу во втором туре чемпионата мира обыграла команду Египта 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф.
В социальных сетях до сих пор многие не могут поверить в произошедшее. Недоумение, восторг и радость второй день царят в твиттере. Представляем вам подборку реакций на неожиданный успех российских футболистов:
СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ СНЕГ#РоссияЕгипет #RUSEGY— эфи'ОГЭ (@anieleal) June 19, 2018
3-1!!! блин, если это мельдоний, сыпаните им ещё))) #ЧМ2018 #WorldCup #РоссияЕгипет— Е (@deadjane666) June 20, 2018
Друзья! Ну не утверждайте пожалуйста,что это первый выход России в 1/8 финала за 32 года. В 1986 году была другая страна,которая называлась Советский Союз😉— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 20 июня 2018 г.
Сборная России научилась играть в футбол? Завтра конец света? Мы все умрём?— Красная Ниточка (@Sky_Red_One) June 19, 2018
это я удаляю твиты о том, какая плохая у нас сборная: pic.twitter.com/pAh2opWZV7— слойка | ЧМ (@m_likeli_hood) June 19, 2018
2 года играть как говно, чтоб соперники думали, что наша сборная говно, а потом всех порвать на #ЧМ2018 - тактика великого комбинатора. #worldcup #RUSEGY— Пьяный Твиттер (@drunktwi) June 19, 2018
А, ну понятно. pic.twitter.com/nkcbRcjNX4— Wylsacom (@wylsacom) June 19, 2018
Рамзан, а теперь отпусти семью Салаха— Д///ИХАД (@tvjihad) June 19, 2018
Слушайте, ну видимо завтра бензин по 100 и пенсия в 80?— bobuk (@bobuk) June 19, 2018
Правильно говорят, что сильнее Головина на левом фланге у нас не было никого со времён Ленина— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) June 19, 2018
Так, кто там у нас в полуфинале? Аргентина? Франция? Бразилы?— Юрий Дудь (@yurydud) June 19, 2018
Сборная России одержала вторую победу подряд и уверенно возглавляет группу. Следующий свой матч россияне проведут 25 июня в Самаре против национальной командой Уругвая.