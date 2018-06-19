Реакция твиттера на победу сборной России над Египтом

Во вчерашнем матче, который проходил в Санкт-Петербурге, сборная России по футболу во втором туре чемпионата мира обыграла команду Египта 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф.

В социальных сетях до сих пор многие не могут поверить в произошедшее. Недоумение, восторг и радость второй день царят в твиттере. Представляем вам подборку реакций на неожиданный успех российских футболистов:

Друзья! Ну не утверждайте пожалуйста,что это первый выход России в 1/8 финала за 32 года. В 1986 году была другая страна,которая называлась Советский Союз😉— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 20 июня 2018 г.

Сборная России научилась играть в футбол? Завтра конец света? Мы все умрём?— Красная Ниточка (@Sky_Red_One) June 19, 2018

это я удаляю твиты о том, какая плохая у нас сборная: pic.twitter.com/pAh2opWZV7— слойка | ЧМ (@m_likeli_hood) June 19, 2018

2 года играть как говно, чтоб соперники думали, что наша сборная говно, а потом всех порвать на #ЧМ2018 - тактика великого комбинатора. #worldcup #RUSEGY— Пьяный Твиттер (@drunktwi) June 19, 2018

Рамзан, а теперь отпусти семью Салаха— Д///ИХАД (@tvjihad) June 19, 2018

Слушайте, ну видимо завтра бензин по 100 и пенсия в 80?— bobuk (@bobuk) June 19, 2018

Правильно говорят, что сильнее Головина на левом фланге у нас не было никого со времён Ленина— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) June 19, 2018

Так, кто там у нас в полуфинале? Аргентина? Франция? Бразилы?— Юрий Дудь (@yurydud) June 19, 2018

Сборная России одержала вторую победу подряд и уверенно возглавляет группу. Следующий свой матч россияне проведут 25 июня в Самаре против национальной командой Уругвая.