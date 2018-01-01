ЧМ-2018. День 10: опасный Лукаку, дерзкая Мексика и Германия против «викингов»

Не смотря на Лиго футбольный чемпионат не думает сбавлять ход. Сегодня продолжится второй тур «мундиаля» в рамках которого состоится три встречи. В 15:00 в Москве встретятся сборные Бельгии и Туниса, в 18:00 Южная Корея сыграет против Мексики, а в 21:00 в Сочи состоится поединок между Швецией и действующим чемпионом мира сборной Германией.

Бельгия — Тунис (15:00)

Футбольный день откроется в 15:00 встречей Бельгии и Туниса на стадионе «Спартак» в Москве.

Сборная Бельгии довольно легко расправилась в первом матче с дебютантом «мундиаля» Панамой (3:0). Команда выглядело солидно и не давала усомниться в том, что они являются одними из фаворитов нынешнего первенства. Сборная Бельгии обладает чуть ли не лучшим подбором игроков на турнире. В её составе полно игроков, которые выступают в топ-клубах и сдержать их сборной Туниса будет очень непросто.

Тунис довольно слабо смотрелся в первой игре против англичан. У африканской сборной много проблем в линии атаки. Похоже, что единственное на что они могут рассчитывать, это засесть в глухую оборону и попытаться сдержать натиск Лукаку и компании. Получится или нет — вопрос другой.

Южная Корея — Мексика (18:00)

В 18:00 по латвийскому времени в Ростове начнётся встреча Южной Кореи и Мексики, которая в первом туре неожиданно одолела самих немцев.

Пока что мексиканцы являются авторами самой главной сенсации российского «мундиаля». В стартовом матче ЧМ-2018 им удалось обыграть действующих чемпионов мира — сборную Германии.

Корейцы, в свою очередь, в упорной борьбе уступили сборной Швеции 1:0, которая забила свой единственный гол после пенальти. Матч против Мексики для азиатского коллектива станет решающим, т. к. в случае поражения они рискуют досрочно лишиться шансов на выход в плей-офф.

Сборная Мексики выглядит предпочтительнее и во многом превосходит своего соперника и по составу, и по результатам прошедших матчей. Скорее всего победу одержат именно латиноамериканские футболисты, которые не захотят терять очки перед поединком с крепкими шведами.

Букмекеры тоже склоняются к тому, что мексиканцы одержат победу. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1.57, в то время как на Южную Корею дают коэффициент 7.00.

Германия — Швеция (21:00)

Завершающей встречей дня станет поединок между Германией и Швецией. Матч начнётся в 21:00 по латвийскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.

Немцы удивили на старте чемпионата, уступив сборной Мексике в первом туре. Было ли это случайностью или «бундестим» просто не готовы к «мундиалю»?

Ответ на этот вопрос мы узнаем после завершения матча с командой Швеции. Поражение в первой игре пока не критично, но потеря очков в матче со скандинавской командой поставит под риск выход действующих чемпионов мира в плей-офф.

Что касается шведов, то они привыкли удивлять. В групповом турнире квалификации они стали вторыми, выбив из борьбы голландскую сборную. Чуть позже в матчах плей-офф они не пустили на чемпионат самих итальянцев. Только этих фактов достаточно для того, чтобы отнестись к Швеции с уважением. Кроме того, в личных встречах шведы обыгрывали немецкую команду аж восемь раз, десять раз сильнее были немецкие футболисты. Сборную Швеции ни в коем случае нельзя недооценивать.