«Реал» подписал вратаря сборной Украины

Вратарь луганской «Зари» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, переход 19-летнего голкипера сборной Украины в мадридский клуб был оформлен 19 июня после того, как «Реал» форсировал сделку. «Заря» получит за Лунина 8,5 миллиона евро и еще 4 миллиона — в виде бонусов. Ожидается, что вратарь прибудет в расположение «Реала» к началу первого предсезонного сбора.

Помимо мадридцев интерес к Лунину проявляли «Эвертон», «Ливерпуль», «Наполи» и «Интернационале».

В завершившемся сезоне голкипер провел за «Зарю» 36 матчей во всех турнирах, отстояв на «ноль» в 10 из них. В марте вратарь дебютировал за сборную Украины в матче с Саудовской Аравией (1:1).