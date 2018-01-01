Упомянувший Навального в эфире Слуцкий перестал комментировать матчи на Первом

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. Об этом он сам заявил после трансляции матча Россия — Египет.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности», - сказал Слуцкий.

В ближайшее время он приступит к работе в голландском клубе «Витесс», с которым подписал двухлетний контракт.

«У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним только на те матчи, которые он уже прокомментировал», - сказал «Интерфаксу» представитель телеканала.

Сам Слуцкий это подтвердил. «Мой контракт с Первым каналом изначально был рассчитан до 20 июня, 21 июня улетаю в «Витесс», 22-23 у нас уже будут тесты, а 24 июня я приступаю к работе в новом клубе», - пояснил он ТАСС, отметив, что Первый канал является его «большим другом».

17 июня Леонид Слуцкий во время матча сборных Германии и Мексики в эфире Первого канала упомянул основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, существование которого федеральное телевидение в стране принципиально пытается игнорировать.

Фамилия оппозиционера прозвучала в эфире в шутку. Коллега Слуцкого, рассуждая о ходе матча, заявил, что уступавшая в счёте сборная Германии рано или поздно будет вынуждена перейти на «навальный футбол». Слуцкий на это ответил: «Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть». Слуцкий тогда быстро понял свою ошибку и тут же постарался перевести разговор на другую тему.

Накануне стало известно, что сотрудничество с Первым каналом прекращает также известный комментатор Василий Уткин. Причины такого решения неизвестны. Однако, по словам журналиста, «расставание произошло с взаимным уважением».