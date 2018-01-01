Гол Суареса выводит Россию и Уругвай в 1/8 ЧМ-2018

Во втором матче дня Уругвай с минимальным счётом обыграл Саудовскую Аравию — 1:0. Уругвай и Россия стали первыми сборными, которые вышли в плей-офф. Впереди матч за первое место в группе.

После кошмарного старта на чемпионате, саудиты решили сменить вратаря. Уругвайская сборная тоже вышла на матч с небольшими изменениями в составе. В первые десять минут матча на поле было много борьбы, в которой преуспевали аравийцы. Видимо футболисты после поражения от России хотели доказать, что они не случайные пассажиры на главном футбольном празднике планеты.

На 12-й минуте сборная Уругвая вспомнила, кто является фаворитом встречи и провела несколько симпатичных атак. Сначала Эдинсон Кавани умудрился пробить выше ворот с семи метров, затем он же отметился неточным ударом после прострела с правого края. На 23-й минуте поединка резервный вратарь саудитов допустил ошибку, выскочив из ворот слишком далеко.

Суарес просто занёс мяч в пустые ворота — 1:0, тем самым поздравив самого себя с юбилейным 100-м матчем в составе сборной.

В оставшееся время у Бахреби было два крутых момента. Сначала, после мощного удара аравийца, мяч на угловой перевёл Муслера, а две минуты спустя Бахреба пробил мимо ворот с десяти метров. Команды отправились на перерыв с минимальным преимуществом южноамериканской сборной.

После перерыва Уругвай завладел инициативой и насел на ворота аравийской сборной. Луис Суарес принялся таранить ворота сборной Саудовской Аравии в надежде отличиться ещё раз. На 62-й минуте Кавани отлично навесил на примчавшегося в атаку Хименеса, но тот пробил выше ворот. Кавани провёл очень хорошую игру, постоянно обостряя действия своей команды, имея несколько неплохих моментов, чтобы отличиться и самому. В итоге, матч завершился с минимальным перевесом «селесты» - 1:0.

Такой исход выводит в плей-офф сборные России и Уругвая, не оставляя шансов их соперникам по группе - Саудовской Аравии и Египту.

Кто станет победителем группы А, а кто займёт второе место решится в очном поединке россиян и уругвайцев 25 июня в Самаре.

Уругвай — Саудовская Аравия 1:0

Составы команд:

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Санчес (Нандес, 81), Весино (Торрейра, 59), Бентанкур, Родригес (Лаксальт, 59), Кавани, Суарес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Аль-Джассим (Аль-Могауи, 44), Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Досари, Бахебри (Канно, 76), Аль-Муваллад (Аль-Сахлауи, 78).

Гол: Суарес (23)

Видеообзор матча будет доступен позже.