Испания в напряженном поединке минимально одолела Иран

В заключительном матче дня сборная Испании с минимальным счётом обыграла команду Ирана - 1:0. Перед третьим туром шансы на выход в плей-офф сохраняют сразу три команды из группы B - Испания, Португалия и Иран. Сборная Марокко потеряла даже математические шансы на попадание в 1/8.

Фортуна вернула должок иранской команде, которая в стартовом туре выиграла у Марокко благодаря единственному автоголу. На этот раз персы фактически поразили собственные ворота, и этот гол решил судьбу матча.

Владение мячом испанцев временами переваливало за 80%, однако в голевой атаке на 54-й минуте мяч курьезно влетел в сетку рикошетом от ноги Диего Косты, которого пытался накрыть центральный защитник Джаляль Хоссейни.

Во втором тайме после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал гол бывшего игрока «Амкара» Саида Эззатоллахи.

После двух туров сборные Испании и Португалии с четырьмя очками делят первое место в группе В с одинаковой разницей мячей. Иран с тремя баллами на третьем месте, а команда Марокко (0) уже лишилась шансов выйти в плей-офф.

В последнем туре, которые состоится 25 июня, Иран сыграет с Португалией, а Испания померится силами с марокканскими футболистами.

Иран - Испания 0:1.



Составы команд:

Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Хоссейни, Резаян, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Эззатоллахи, Эбрахими, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Азмун, Тареми.

Испания: Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Васкес (Асенсио, 80), Сильва, Диего Коста (Родриго, 89).

Предупреждения: Амири (79), Эбрахими (90)



Гол: Диего Коста (54)



Видеообзор матча: