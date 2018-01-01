ЧМ-2018. День 11: Кейн против дебютантов, настоящая экзотика и главные «неудачники»

Сегодня футбольный день начнётся в 15:00 матчем Англия — Панама. После него второй тур заглянет в группу H, где сначала сойдутся сборные Японии и Сенегала, а затем в 21:00 встретятся «неудачники» первого тура — Польша и Колумбия.

Англия — Панама 15:00

Пришло время готовится к матчам группы G! Одинадцатый игровой день откроется встречей национальных сборных Англии и Панамы, которая пройдёт в Нижнем Новгороде.

На этом «мундиале» уже состоялось несколько разной громкости сенсаций, хотя этого стоило ожидать. Фавориты, в составе которых выступают представители европейских топ-клубов, провели насыщенный сезон и приехали в Россию на чемпионат, вместо того чтобы отправиться на заслуженный отдых на какое-нибудь побережье.

В матче первого тура, когда англичане встречались с Тунисом, у родоначальников футбола тоже были проблемы по ходу встречи, и только в самом конце поединка, благодаря усилиям Гарри Кейна им удалось вырвать три очка.

В матче Англия — Панама, пожалуй, сенсация маловероятна.

Англичане превосходят дебютантов «мундиаля» по всем параметрам. Матч с Бельгией показал, что Панама является одной из самых слабых на турнире, и это при том, что бельгийцы играли достаточно лениво.

Букмекеры также склоняются к тому, что англичане без проблем выиграют и второй свой матч. На победу подопечных Гарета Саутгейта принимаются ставки с коэффициентом 1.22, а на победу панамской сборной — коэффициент 23.00.

Япония — Сенегал 18:00

В Екатеринбурге пройдёт поистине экзотическая встреча представителей Азии и Африки. Обе команды, неожиданно, возглавляют свою группу, в которой кроме них выступают Польша и Колумбия. Очный поединок Японии и Сенегала может определить победителя группы и участника плей-офф.

Специалисты считают, что фаворитом противостояния являются африканцы, которые одержали уверенную победу над сборной Польши (2:1). На их победу принимаются ставки с коэффициентом 2.15, а на победу японцев — коэффициент 4.00.

Сенегал положительно удивил в первом матче против поляков. Подопечные Алиу Сиссе не только добились удачного для себя результата, но и показали качественный футбол. Победа «орлов» в первой встрече на шаг приблизила их дверям плей-офф. В матче с японцами они наверняка захотят «открыть» эту дверь.

Япония тоже неожиданно для всех обыграла фаворитов встречи Колумбию. Во многом им повезло, ведь южноамериканцы почти весь матч играли вдесятером, но те кто видел игру, не дадут соврать — японцы владели территорией, создавали моменты и зачастую превосходили команду в жёлтом.

Сложно уверенно сказать какая из сборных окажется сильнее, ведь мы, европейцы, редко имеем возможность наблюдать за игрой этих команд. Одно можно утверждать точно — победитель встречи, практически наверняка сыграет в 1/8 российского «мундиаля».

Польша — Колумбия 21:00

В 21:00 по латвийскому времени в Казани пройдёт встреча сборной Польши и Колумбии. Этот поединок станет завершающей встречей второго тура.

В первом туре мало кто ожидал, что Польша и Колумбия уступят своим соперникам — Сенегалу и Японии. Обе команды перед стартом «мундиаля» назывались фаворитами своих групп и им предсказывалась уверенная победа в первом туре.

Предстоящий игра станет матчем жизни для Польши и Колумбии, так как поражение одной из команд может стать фатальным. Если Колумбия в первом матче с Японией почти всю игру провела в меньшинстве, но всё равно сумела навязать борьбу «самураям», то у поляков игра не шла совсем. Сенегальцы были гораздо быстрее и использовали все свои моменты. Левандовски — главная звезда польской сборной, был абсолютно незаметен и весь матч отбегал вхолостую.

Проиграв свои стартовые встречи, команды поставили себя в очень сложное положение. Теперь им нельзя терять очки, если они всё ещё надеются на попадание в плей-офф.

В очной встрече «неудачников» первого тура, предпочтительнее смотрятся колумбийцы, к тому же на поле с первых минут должен появится Хамес Родригес.

Букмекеры тоже отдают предпочтение южноамериканцам. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 2.30, в то время как на подопечных Навалки с коэффициентом 3.60.