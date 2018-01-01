Австралия добыла первое очко в матче против Дании

В Самаре состоялась встреча сборных Дании и Австралии. В напряженном поединке командам не удалось выявить победителя. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на 7-й минуте встречи мяч побывал в воротах. Йоргенсен зацепился за мяч и классно скинул в центр Эриксену, который от души выстрелил под перекладину — 1:0 в пользу датчан. Несмотря на то, что начало встречи получилось очень бодрым, уже к 15-й минуте темп игры спал и команды катали мяч в центре поля.

В целом датчане доминировали в первой половине игры, но австралийцы время от времени недурно бежали в атаку. На 36-й минуте встречи настало время VAR. Судья направился отсматривать эпизод на предмет назначения пенальти в ворота европейцев. Видеоповтор показал, что мяч угодил в руку Поульсен — судья указал на точку. 11-метровый точно пробил Миле Единак — 1:1.

Интересно, что три последних гола Австралии на ЧМ забил именно Единак. Все три с пенальти.

После перерыва датчане заставили австралийцев прижаться к своей штрафной, однако, контратаки сборной Австралии по-прежнему выглядели очень опасно. Не смотря на небольшое игровое преимущество датчан, австралийцы чаще наносили удары по воротам соперника. Так, на 73-й минуте встречи из-за пределов смачно зарядил Муй. Мяч пролетел рядом с «девяткой» ворот Шмейхеля.

В самом конце встречи у австралийцев было ещё несколько моментов для взятия ворот. Сначала вышедший на замену Арзани решился на удар, а несколько минут спустя в шикарном прыжке Шмейхель вытащил выстрел Лекки. Встреча так и закончилась со счётом 1:1. Австралийцы набрали своё первое очко на нынешнем ЧМ, а датчане тем временем возглавили группу и одной ногой уже находятся в плей-офф.

Дания — Австралия 1:1

Составы команд:

Дания: Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен (Корнелиус, 68), Поульсен (Брэйтуэйт, 58).

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 68), Нэббаут (Юрич, 77).

Предупреждения: Поульсен (37), Систо (85)

Голы: Эриксен (7) — Единак (38, пен)

Видеообзор матча: