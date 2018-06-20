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ЦСКА объявил о трансфере защитника сборной Исландии

Русский TVNET
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Хёрдур Магнуссон | Фото: TASS/LETA

Защитник английского клуба «Бристоль Сити» Хердур Магнуссон стал игроком московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.

Контракт с исландским защитником будет подписан после окончания чемпионата мира-2018, так как в данный момент Магнуссон находится в расположении сборной Исландии.

По информации СМИ, трансфер исландца обойдётся «красно-синим» в 1.5 млн евро.

Ранее 25-летний игрок выступал за английский «Бристоль Сити». В минувшем сезоне защитник провёл 32 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

До перехода в «Бристоль» футболист три сезона провел в Италии, выступая за «Специю», «Чезену» и «Ювентус». На счету Магнуссона 17 матчей за сборную Исландии и два забитых мяча.

Следующим соперником сборной Исландии на чемпионате мира станет команда Нигерии. Матч состоится 22 июня в Волгограде.

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