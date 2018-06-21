Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Франции одержала сложную победу над Перу (1:0), тем самым обеспечив себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Перу прекращает борьбу за плей-офф.

В самом начале матча подопечные Дешама решили доказать, что не зря их называют фаворитами чемпионата мира и ринулись вперёд. Сначала Гризманн решил пристреляться и нанёс удар в ближний угол Гальесе — мимо. Две минуты спустя Погба нанёс мощнейший удар по воротам перуанцев — мяч пролетел рядом с дальней штангой. Ещё несколько минут спустя Варан замыкал головой подачу с углового, но не попал в дальний угол. Серию опаснейших ударов продолжил Гризманн, который после скидки Жиру решился на удар сходу — Гальесе на месте.

Долгожданный для французов гол случился на 34-й минуте. После того, как Жиру в борьбе и в падении пробил, мяч срикошетил и полетел через вратаря сборной Перу. Мбаппе оставалось лишь занести мяч в пустые ворота — 1:0.

19-летний Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, который забил гол на чемпионате мира. Ранее этот рекорд принадлежал Давиду Трезеге, который забил гол за сборную в двадцатилетнем возрасте.

После перерыва перуанцы вспомнили, что в случае второго поражения подряд, они поставят крест на мечтах о плей-офф, и ринулись атаковать ворота Льориса, который проводил 100-й матч за свою сборную. На 51-й минуте вышедший на замену Фарфан удачно поборолся за мяч, скинул его под удар Акино и тот мощно зарядил в крестовину французских ворот!

Перерыв будто преобразил южноамериканцев, которые начали играть остро и с выдумкой, но им не хватало взаимопонимания у ворот соперника.

На 69-й минуте Адвинкула нанёс приличный удар с угла штрафной, но мяч пролетел над перекладиной. Французы абсолютно растворились и не были заметны на поле. Поле покинули Мбаппе и Гризманн — французы прижались к своим воротам и ждали окончания матча. В действиях подопечных Дешама не было ничего интересного, скорее трусливое удержание счёта. При наличии таких звёзд, больше часа отсиживаться в обороне и тянуть время во время розыгрыша углового — это не уровень сборной, которая претендует на медали ЧМ-2018. Как бы там ни было, французы одерживают победу и выходят в плей-офф, а сборная Перу прекращает борьбу за 1/8 финала.

Франция - Перу 1:0

Составы команд:

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба (Нзонзи, 89), Канте, Матюиди, Гризманн (Фекир, 80), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 76).

Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Родригес (Сантамария, 46), Куэва (Руидиас, 83), Йотун (Фарван, 46), Флорес, Акино, Каррильо, Герреро.

Предупреждения: Матюиди (17), Погба (86) — Герреро (23), Акино (81)

Гол: Мбаппе (34)

Видеообзор матча будет доступен позже.