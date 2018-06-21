Хорватия разгромила Аргентину и вышла в 1/8. Месси снова не забил

В Нижнем Новгороде прошла одна из самых запоминающихся игр турнира. Хорватия нанесла разгромное поражение сборной Аргентине (3:0), тем самым оформив себе выход в плей-офф. Аргентина вместе с Месси находится на грани вылета с чемпионата.

В самом начале матча более активными были европейцы, в то время как подопечные Сампаоли предпочитали игру через своего капитана Лионеля Месси. У звезды «Барселоны» в этот вечер получалось далеко не всё. У обеих сборных было несколько неплохих моментов для взятия ворот уже в первом тайме, но никому из них так и не удалось открыть счёт. 0:0 - и команды отправились на перерыв.

После перерыва ход встречи снова взяли под контроль хорватские футболисты. Первый гол случился на 53-й минуте, после глупой ошибки Кабальеро, который «подарил» мяч Ребичу и тот открыл счёт в матче. Аргентинцы тут же попытались перехватить инициативу и взять игру под свой контроль, но все созданные ими моменты никак не могли реализоваться во взятие ворот.

Известное футбольное правило - не забиваешь ты, забивают тебе - сработало на 80-й минуте встречи. Модрич ударил из-за пределов штрафной площади, забив один из самых красивых голов на чемпионате - 2:0 в пользу Хорватии.

Гол Ракитича, который состоялся в добавленное время, и вовсе добил Аргентину. Хорваты победили во второй встрече подряд и набрали 6 очков в группе. Аргентина с одним очком занимает третью строчку и впервые с 2002 года рискует не выйти из группы на «мундиале».



Хорватия становится четвёртой сборной на турнире (после России, Уругвая и Франции), которой удалось оформить путёвку в 1/8 финала. Аргентина же, усуглябяет и без того тяжёлое положение в группе и рискует из неё не выйти. Скорее всего, всё решится в заключительном третьем туре, когда Аргентина сыграет с Нигерией, а Хорватия с Исландией. Матчи состоятся 26 июня.



Аргентина - Хорватия 0:3

Составы команд:

Аргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Перес (Дибала, 68), Сальвио (Павон, 56), Меса, Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54).



Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Ракитич, Ребич (Крамарич, 57), Манджукич (Чорлука, 90).



Предупреждения: Меркадо, 51, Отаменди, 85, Акунья, 87 – Ребич, 39, Врсалько, 67, Манджукич, 58, Брозович, 90.



Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1



Видеообзор матча: