Египтяне подадут в ФИФА протест на судейство матча со сборной России

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила о намерении направить жалобу в ФИФА на судейство в матче чемпионата мира между сборными Египта и России. Об этом информирует местный портал Filgoal.com со ссылкой на главу ЕФА Хани Абу Реду.

Напомним, что египтяне во вторник уступили сборной России со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в 1/8 финала турнира. У россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи.

ЕФА не понравилась работа на этом матче судейской бригады во главе с парагвайцем Энрике Касересом.

«Мы направим жалобу в арбитражную инстанцию ФИФА на очевидные ошибки судейской бригады. Рефери не стал использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади, а это был очевидный пенальти. В моменте с автоголом Фатхи на нем также было совершено нарушение. Мы используем своё право и не откажемся от протеста», - заявил Реда.

В заключительном туре группового этапа 25 июня сборная России сыграет за первое место с командой Уругвая в Самаре, а лишенные мотивации египтяне с саудовцами в тот же день в Волгограде выявят абсолютного аутсайдера квартета.

Ранее сообщалось, что ЕФА после провала на ЧМ-2018 отправит в отставку главного тренера сборной Египта Эктора Купера. В первом матче турнира его подопечные потерпели поражение от сборной Уругвая (0:1).