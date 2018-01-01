Колумбийскому футболисту угрожают расправой за игру рукой

Полиция Колумбии открыла расследование из-за угроз физической расправой, поступивших в социальных сетях в адрес хавбека национальной сборной Карлоса Санчеса после поражения команды от японцев (1:2) на групповом этапе чемпионата мира, сообщает The Guardian.

Полиция Колумбии открыла расследование из-за угроз физической расправой, поступивших в социальных сетях в адрес хавбека национальной сборной Карлоса Санчеса после поражения команды от японцев (1:2) на групповом этапе чемпионата мира, сообщает The Guardian.

Санчес получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади на третьей минуте стартового для колумбийцев матча ЧМ-2018. Арбитр счел его действия фолом последней надежды и, помимо удаления, назначил пенальти в ворота южноамериканской команды. 11-метровый, который реализовал Синдзи Кагава, позволил японцам одержать итоговую победу.

Один из пользователей Twitter опубликовал фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего футболиста колумбийской сборной Андреса Эскобара, убитого из-за автогола в матче ЧМ-1994. О смысле этого послания автор поста предложил футболисту додумать самому.

Эскобар поразил свои ворота в матче против команды США (1:2), что привело к вылету колумбийцев. Спустя десять дней он был застрелен на родине. Его убийца при каждом выстреле выкрикивал «Гол!». Он был приговорен к 43 годам, но отсидел всего 11 и вышел на свободу за примерное поведение.

Радиостанция Blu Radio подтвердила, что полиция назначила специальную кибергруппу для расследования угроз в адрес Карлоса Санчеса.

Сборная Колумбии выступает на ЧМ-2018 в квартете H. На групповом этапе ей еще предстоит встретиться с командами Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара). Санчес, в послужном списке которого 85 игр за сборную, пропустит один матч из-за красной карточки.