Аргентинские футболисты потребовали другого тренера после разгрома от хорватов

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после крайне болезненного поражения от хорватов (0:3) на групповом этапе чемпионата мира получил «чёрную метку» от своих подопечных, которые на общем собрании выступили за его отстранение от руководства командой.

По данным портала Mundoalbiceleste.com, в следующем матче с Нигерией тренерское место может занять автор победного для аргентинцев гола в финале ЧМ-1986 Хорхе Бурручаге.

Накануне в Нижнем Новгороде в матче второго тура «бело-голубые» безвольно пропустили три мяча от команды Хорватии. Подопечных Хорхе Сампаоли к огромному разочарованию армии их болельщиков полностью переиграли во втором тайме.

Сам тренер, на котором в ходе разгрома буквально не было лица, после матча принёс извинения болельщикам и пообещал, что тренерский штаб намерен детально проанализировать причины неудач и достойно подготовиться к следующей игре. Он покидал поле оплёванным, один из фанатов даже бросил в Сампаоли бутылку.

У сборной Аргентины осталось одно очко после двух игр, и команда Лионеля Месси впервые с 2002 года рискует не выйти из группы на чемпионате мира. Латиноамериканцы впервые с 1974 года не смогли победить в двух стартовых играх мундиаля.

Сообщается, что после матча взбунтовавшиеся игроки устроили собрание и единогласно проголосовали за смещение Сампаоли с поста главного тренера.

Для Ассоциации футбола Аргентины ситуация осложняется тем, что у Сампаоли многолетний контракт, и в случае его одностороннего расторжения тренеру придётся выплатить неустойку в размере 20 миллионов долларов.

Заключительный матч группового этапа против нигерийцев аргентинцам предстоит провести во вторник, 26 июня, в Санкт-Петербурге.