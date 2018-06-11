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Роналду вышел из автобуса, чтобы утешить плачущего мальчика

Русский TVNET
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Криштиану Роналду | Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду задержал отъезд своей команды, когда увидел у автобуса плачущего мальчишку. 33-летний футболист вышел к нему, чтобы утешить и сфотографироваться.

Трогательная ситуация произошла перед выездом сборной Португалии на ЧМ-2018 в Россию. На автостоянку, где был припаркован автобус португальской сборной, вместе с мамой пришёл мальчик в футболке с надписью «Ronaldo». Поняв, что он не успел увидеть любимого игрока, мальчишка расплакался. Увидев это, Роналду вышел из транспорта, чтобы утешить ребёнка, расписаться на футболке и сфотографироваться на память.

Мама мальчика сообщила журналистам Daily Mail, что её сын болеет за сборную Португалии и он мечтал заполучить автограф Криштиану. «Ему это удалось, и теперь он плачет от счастья» - добавила она.

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