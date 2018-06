Роналду вышел из автобуса, чтобы утешить плачущего мальчика

Трогательная ситуация произошла перед выездом сборной Португалии на ЧМ-2018 в Россию. На автостоянку, где был припаркован автобус португальской сборной, вместе с мамой пришёл мальчик в футболке с надписью «Ronaldo». Поняв, что он не успел увидеть любимого игрока, мальчишка расплакался. Увидев это, Роналду вышел из транспорта, чтобы утешить ребёнка, расписаться на футболке и сфотографироваться на память.

A young fan thought he'd missed the chance to meet his hero as Portugal departed for the World Cup.



Cristiano stepped off the bus and made sure his dream came true. pic.twitter.com/r3qERFy8Vz— ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2018