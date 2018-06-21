«Ты просто космос, Стас». В Петербурге появилось граффити с Черчесовым

В Санкт-Петербурге на одном из зданий в сквере рядом с Университетом ИТМО нарисовали портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который сопроводили надписью «Ты просто космос, Стас».

В Санкт-Петербурге на одном из зданий в сквере рядом с Университетом ИТМО нарисовали портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который сопроводили надписью «Ты просто космос, Стас».

Как отмечает один из создателей граффити Артём Бурж, таким образом художники отметили важность выхода команды в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.

«Граффити закончили только что. Почему Черчесов? Так он же впервые за 32 года вывел российскую сборную в 1/8 чемпионата мира по футболу, и теперь вся страна ликует», — рассказал Бурж в интервью порталу EADaily.

«Черчесов-красавчик, это однозначно, но вся суть в том, как он был нарисован и какая цитата сопровождает рисунок» - добавил Бурж. Цитата «Ты просто космос, Стас», является строчкой из песни «Экстаз», которую исполняет группировка «Ленинград».

Во время создания граффити к художникам подъехал Сергей Шнуров, который поднялся на леса и закончил цитату из своей песни значком «копирайт». Таким образом авторские права были защищены официально.

@myhoodisgood A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jun 21, 2018 at 6:43am PDT

Ранее уличные художники рисовали на стенах зданий своего родного города портреты Виктора Цоя, Павла Дурова, Альберта Эйнштейна, Дмитрия Шевчука и многих других популярных деятелей шоу-бизнеса, спорта и науки.