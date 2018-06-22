Бразилия вырывает победу у Коста-Рики в добавленное время

Сборная Бразилии одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу. В матче против Коста-Рики «пентакампеоны» вплоть до 90-й минуты не могли распечатать ворота Кейлора Наваса, но в добавленное время сумели дожать коста-риканцев (2:0).

Бразилия после неудачного старта ЧМ-2018 встречалась с Коста-Рикой. Первая игра «пентакампеонов» против Швейцарии произвела не самое лучшее впечатление, ведь от бразильцев всегда ждут «карнавального футбола» и парада голов.

Вчера капитан сборной Бразилии Тиагу Силва жаловался журналистам на то, что его команда тяжело воспринимает белые ночи в Санкт-Петербурге. Причина неудач довольно странная, но это не помешало бразильцам с первых же минут завладеть инициативой в матче против Коста-Рики.

Костариканцы с самого начала встречи решили особо не высовываться на чужую половину поля, предпочитая бить в сторону бразильских ворот со своей половины поля.

В первом тайме несколько раз доставалось лидеру Бразилии Неймару, которого то и дело били по ногам и валили на землю. Это не помешало ему начать голевую атаку своей команды на 26-й минуте встречи. Неймар устремился с мячом в атаку, Марсело пробил через рикошет, а Жезус добил мяч в сетку — 1:0, подумали все, но арбитр встречи зафиксировал положение вне игры — по прежнему по нулям на табло.

Бразилия весь первый тайм практически не покидала чужую половину поля. Оно и понятно - «пентакампеоны» не могут забить уже два тайма подряд. Команды отправились на перерыв.

После перерыва картина игры особо не изменилась. Бразильцы атаковали ворота Наваса, а Коста-Рика пыталась защищаться. На 50-й минуте игры Жезус ударом головой сотряс перекладину ворот соперника, отскочивший мяч попытался вогнать в ворота кто-то из бразильцев, но мяч пролетел мимо.

Бразильцы почувствовали вкус крови и начали атаковать ещё острее. Гол был неминуем.

На 77-й минуте встречи Неймара завалили в штрафной площади костариканцев и судья без раздумий указал на точку. Через пару секунд помощник арбитра прошептал ему что-то в ухо и Куйперс побежал смотреть видео-повтор. Система VAR ошибок не допускает — судья отменяет своё решение. Счёт остался прежним.

90 минут истекло. Казалось, что матч так и закончиться вничью и станет первым безголевым на турнире. Судья добавил 6 минут к основному времени игры. 6 минут — ровно столько не хватило Коста-Рике, чтобы отобрать очки у «пентакампеонов». На 2-й добавленной Жезус поборолся у ворот Наваса, а набегающий Коутиньо добил мяч в ворота — 1:0. 5 минут спустя Неймар добил Коста-Рику, забив мяч в пустые ворота — 2:0. Прозвучал финальный свисток, Неймар упал на газон и начал рыдать, ни то от счастья, ни то от того, что они 92 минуты не могли забить Коста-Рике.

Бразилия с четырьмя очками возглавила свою группу. Коста-Рика, проиграв второй матч подряд, потеряла все шансы на попадание в плей-офф.

Бразилия - Коста-Рика

Составы команд:

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутиньо, Виллиан (Дуглас Коста, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 92).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Акоста, Овьедо, Дуарте, Венегас, Борхес, Руис, Гусман (Техеда, 83), Гамбоа (Кальво, 75), Уренья (Боланьос, 54).

Предупреждения: Неймар (81), Коутиньо (81) — Акоста (84)

Гол: Коутиньо (92), Неймар (97).

Видеообзор матча будет доступен позже.