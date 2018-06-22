Нигерия обыграла Исландию благодаря дублю Ахмеда Мусы

Во втором матче дня в Волгограде сошлись сборные Нигерии и Исландии. Игра запомнила целой кучей опасных моментов, незабитым пенальти, травмой головы Сигурдссона и дублем Ахмеда Мусы.

Исландцы начали бодро. Уже на 3-й минуте встречи Узохо вытащил мяч, который со штрафного лихо закрутил в девятку Сигурдссон. Четыре минуты спустя Сигурдссон вновь проверил голкипера Нигерии, на этот раз ударом в дальний угол.

Как только в игре образовалась пауза и темп игры спал, исландские болельщики тут же исполнили «боевой клич» в своём фирменном стиле:

В первом тайме обе команды стремились много навешивать, пытаясь добиться успеха таким способом. Игра была вязкой. В основном борьба проходила в центре поля и голевых моментов совсем не было. Под конец тайма Нигерия завладела мячом и, как следствие, инициативой. Исландцы же, отошли к своим воротам и пытались ловить свои шансы на контратаках.

Интересная статистика после первого тайма: Нигерия за весь тайм не нанесла ни одного удара — ни в створ, ни в сторону. Команды отправились отдыхать — 0:0.

Сразу после перерыва Нигерия провела стремительную контратаку — Мозес, как гепард пролетел по правому флангу, прострелил в центр, где Муса принял мяч и мощно пробил мимо вратаря — 1:0.

Нигерия вышла вперёд первым же ударом в створ ворот соперника.

Во время взятия ворот Муса попал ногой по затылку Сигурдссона и нанёс ему тяжёлую травму. Врачи нанесли на голову исландцу повязку и тот как настоящий «викинг» продолжил игру.

На 56-й минуте мощнейшим ударом издалека Ндиди проверил голкипера исландцев, но Халльдоурссон потащил выстрел.

Нигерийскую сборную как будто кто-то подменил после перерыва.

Раз за разом они напрягали оборону соперника и стреляли по воротам европейцев. Самым активным в составе сборной Нигерии после перерыва был игрок «Челси» Виктор Мозес, через которого шли практически все атаки африканской команды.

Исландия физически просела во втором тайме и практически полностью отдала мяч нигерийцам. На 74-й минуте нигерийцы могли удвоить преимущество, но Муса пробил в перекладину. Уже минуту спустя Муса всё-таки добился своего. Сначала Ахмед Муса убежал от защитника, затем сблизился с вратарём, обвёл его и забил в пустые ворота — 2:0.

Муса хорошо знаком российским любителям футбола по удачным выступлениям за московский «ЦСКА».

Исландцы не сдавались до самого конца поединка, угрожая нигерийской сборной редкими вылазками в контратаку.

На 82-й минуте встречи Финбогассон оказался на газоне в штрафной соперника и судья побежал смотреть эпизод на предмет назначения пенальти.

Система VAR подтвердила — нарушение было. К точке подошёл лидер «викингов» Гульфи Сигурдссон, который разбежался и ударил выше ворот. Исландцы упустили отличную возможность вернуться в игру.

В итоге Нигерия набирает 4 очка и выходит на второе место в группе. Все вопросы в группе D будут решаться в третьем туре, который пройдёт 26 июня.

Нигерия — Исландия 2:0

Составы команд:

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Омеруо, Идову (Эбуэхи, 47), Балогун, Ндиди, Мозес, Этебо (Ивоби, 92), Оби Микел, Муса, Ихеаначо (Игало, 86).

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон (Ингасон, 64), Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Гуннарссон (Скуласон, 88), Сигурдссон, Бьярнасон, Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 70) .

Предупреждение: Идову (44).

Голы: Муса (49, 75).

Видеообзор матча будет доступен позже.