Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни

Кадыров сообщил, что вручил футболисту копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта.

«Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть», — заявил Кадыров.

Сборная Египта по футболу базируется в Грозном на чемпионате мира по футболу. Перед турниром международные правозащитные организации написали письмо в ФИФА с просьбой повлиять на соблюдение прав человека в Чечне и дела правозащитника Оюба Титиева. В ФИФА заявили, что «озабочены ситуацией».

26-летний Мохаммед Салах — один из самых популярных футболистов мира. В этом сезоне он забил 44 гола в 52 матчах и был признан лучшим нападающим английской премьер-лиги.