Болельщики полюбили фотографироваться в дорожной яме в Нижнем Новгороде. Ее заасфальтировали

В Нижнем Новгороде заасфальтировали дорожную яму после того, как в ней сфотографировались болельщики сборных Хорватии и Аргентины.

Яма была расположена на перекрестке улиц Варварской и Володарского. Она была такой большой, что в ней могли по пояс стоять по меньшей мере двое мужчин.

Известность яма получила благодаря болельщикам из Хорватии и Аргентины. Сборные этих стран играли в Нижнем Новгороде 21 июня.

Хорватские и аргентинские болельщики решили сфотографироваться в одной из достопримечательностей Нижнего Новгорода pic.twitter.com/UYlb2Jy8aM— Лентач (@oldLentach) 22 июня 2018 г.

Хорватские болельщики воспользовались новым городским туалетом оборудованным специально для гостей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. pic.twitter.com/BUjosUq8KO— Nasha Canada🇨🇦 (@NashaCanada) 22 июня 2018 г.

Хорватские болельщики в свободное от футбола время занимаются извечными проблемами России. Начать решили с дорог в Нижнем Новгороде, заделав ямы собой. Помощь хорватов не помешала бы и нам – отправили их в путешествие по городам. По ссылке больше фотожаб:https://t.co/PtPK5gGqls pic.twitter.com/tVa64tUakE— 74.ru (@_74ru_) 22 июня 2018 г.

На следующий день дыру заделали. В компании «Теплоэнерго» заявили, что устанавливают причину проседания грунта.