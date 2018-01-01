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Аргентина просит Россию депортировать своих болельщиков, избивших фаната из Хорватии (видео)

Newsru.com
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иллюстративное фото | Фото: Reuters/LETA

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич призвала российские власти депортировать четырех аргентинских болельщиков, которые приняли участие в драке во время матча с командой Хорватии (3:0) на стадионе в Нижнем Новгороде.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан - четыре идентифицированных на видео человека, которые жестоко избили гражданина Хорватии. Мы просим российские власти задержать их и депортировать», - написала Буллрич в Twitter.

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором группа болельщиков сборной Аргентины избивает фаната из Хорватии в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде во время матча.

Инцидент произошел за несколько минут до финального свистка в игре, когда исход встречи уже ни у кого не вызывал сомнений. Раздосадованные аргентинцы атаковали хорватского болельщика, несмотря на то что он был один.

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