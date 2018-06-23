Бельгия разгромила Тунис. Лукаку догнал Роналду в гонке бомбардиров

На стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялась встреча сборных Бельгии и Туниса. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу Бельгии, которая в очередной раз подтвердила статус одного из фаворитов чемпионата мира. Сегодняшний матч стал самым результативным на «мундиале».

События в матче развивались очень стремительно. В самом начале встречи Бельгия провела несколько опасных атак на ворота Бен-Мустафы, а уже на 5-й минуте игры тунисцы не справились с быстрым Азаром и снесли его прямо на линии штрафной. Судья указал на точку, хотя даже на повторе до конца не было ясно — нарушение произошло в пределах штрафной или за её пределами. 11-метровый точно исполнил сам Азар — 1:0.

10 минут спустя бельгийцы удвоили преимущество. Лукаку оторвался от опекуна и, с передачи Кевина де Брюйне, пробил под штангу — 2:0. Многие уже начали списывать Тунис со счетов, но африканцы спустя две минуты вернули интригу матчу. Хазри точно закрутил мяч в центр штрафной, где Бронн перепрыгнул всех защитников и пробил головой. Без шансов для Куртуа — 2:1. Спустя шесть минут только что забивший Бронн получил повреждение и его унесли с поля на носилках.

Не везёт сборной Туниса на этом чемпионате. В первом матче против англичан раннюю травму получил вратарь и тоже был вынужден закончить матч преждевременно.

Не смотря на травму основного игрока и статус аутсайдера этой встречи, у Туниса было в раза два больше моментов, чем в первой игре против Англии. Бельгийская оборона почему-то не мешала тунисским футболистам бить и прессинговать. Атака у европейцев выглядела куда лучше. На 3-й добавленной минуте Мертенс снова создал для Лукаку голевой момент, Ромелу легко перекинул вратаря и побежал радоваться второму дублю на ЧМ – 3:1. Этим голом бельгиец сравнялся с Роналду в борьбе за «Золотую бутсу». У обоих футболистов 4 забитых мяча.

После перерыва темп игры остался на прежнем уровне. Обе команды продолжали активно действовать впереди, создавая моменты. На 51-й минуте сборная Туниса допустила непростительную ошибку в центре обороны, позволив Тоби Алдервейрелду сделать разрезающий пас из центра поля и вывести Азара один на один с вратарём. Нападающий лондонского «Челси» такие моменты не упускает — 4:1.

Не смотря на счёт в матче, количество моментов у Туниса было такое, что если бы они их реализовали, счёт был бы 4:5 в их пользу.

Бельгийцы тоже упустили несколько стопроцентных моментов. На 79-й минуте вышедший на замену Батшуайи с трёх метров зарядил прямо в перекладину, а спустя две минуты всё тот же Батшуайи с тех же трёх метров решился на удар с лёту — Бен-Мустафа вытащил очень сложный удар.

Уже в добавленное время Батшуайи всё-таки добился своего. Бельгиец в падении замкнул гениальный пас Тилеманса — 5:1. Но и это ещё не всё. Три минуты спустя Хазри поборолся у самых ворот Куртуа и подцепил мяч в ворота - 5:2. Судья даёт финальный свисток.

Настоящий хоккейный счёт на табло. Этот матч становится самым результативным к нынешнему моменту. Бельгийцы крупно побеждают вторую игру подряд и ждут завтрашней игры Англии и Панамы, которая может досрочно определить участников 1/8 финала от группы G.

#BEL очень близка к выходу в 1/8 финала, у #TUN почти не осталось шансов на второе место в группе



Многое станет ясно после завтрашнего матча между #ENG и #PAN pic.twitter.com/xOvpY5in4E— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018

Бельгия — Тунис 5:2

Составы команд:

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель, Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86), Лукаку (Феллайни, 59).

Тунис: Бен-Мустафа, Бен-Юссеф (Беналуан, 41), Маалуль, Бронн (Наггез, 24), Мерья, Кауи, Скири, Хазри, Сасси (Слити, 59), Бадри, Бен-Юссеф.

Предупреждение: Сасси (14)

Голы: Азар (6, пен, 51), Лукаку (16, 45), Батшуайи (90) — Бронн (18), Хазри (94).

Видеообзор матча будет доступен позже.