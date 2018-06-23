Германия в меньшинстве вырывает победу у Швеции в концовке матча

В завершающем матче дня в Сочи встречались сборные Германии и Швеции. Обе команды выдали сумасшедший матч, который держал в напряжении до последней секунды. Действующие чемпионы мира в самой концовке встречи сумели забить победный гол и заработать первые очки на ЧМ-2018.

Первый по-настоящему опасный момент встречи случился на 12-й минуте игры, когда нападающего шведов Маркуса Берга сбил в штрафной Антонио Рюдигер. Это нарушение было настолько очевидным, что никто не сомневался в том, что арбитр назначит пенальти. Но главный судья Шымон Мартиняк не только не просвистел нарушение, но и не стал смотреть видеоповтор этого эпизода. Очень странное решение.

Очень неприятный момент произошёл на 25-й минуте игры, когда Руди получил бутсой по лицу. У немецкого игрока из носа пошла кровь, которую пытались остановить врачи. К сожалению, Руди не смог вернуться на поле и его заменил Гюндоган.

На 32-й минуте Кроос допустил чудовищную ошибку в центре поля и отрезал половину своей команды. Шведы тут же организовали стремительную контратаку, которая вывела на ударную позицию Тойвонена, который перебросил Нойера — 1:0.

Центр немецкой сборной выглядел как решето. Абсолютно недопустимый процент брака в передачах для действующего чемпиона мира.

Болельщики немецкой сборной на трибунах наблюдали за игрой их команды сквозь пальцы, ведь на данную минуту их любимцы теряли все шансы на выход из группы. Подопечные Йоахима Лева просто не понимали друг друга, и это не смотря на сумасшедшую статистику владения мячом.

#GER 0:1 #SWE | 📊Статистика 1-го тайма



Когда владеешь мячом почти 3/4 времени и сделал в 3,5 больше передач, чем соперник, но все равно проигрываешь...#GERSWE pic.twitter.com/uguyXge5mW— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018

После перерыва «немецкая машина» предстала перед публикой в абсолютно другом виде. Уже на 48-й минуте случился долгожданный гол в исполнении «бундестим». Вернер прошёл по правому флангу и прострелил в центр, где от колена Ройса мяч влетел в ворота — 1:1. Затем разъярённая немецкая сборная провела ещё серию атак на ворота Ольсена. Кросс, Ройс, Гомес, Боатенг и ещё ряд футболистов упустили возможность вывести свою команду вперёд.

На 81-й минуте Боатенг в центре поля грубо сыграл против Берга, за что удостоился второй жёлтой карточки. Немцы остались вдесятером, но не смотря на удаление они продолжали опасно атаковать и никак не походили на команду, которая играет в меньшинстве. Под занавес основного времени шведский вратарь совершил невозможное, отразив удар Гомеса под перекладину.

Судья добавил к основному времени пять минут. Пять минут для спасения немцев. На 92-й минуте, вышедший на замену Брандт мощнейшим ударом попадает в штангу ворот Ольсена. А в самом конце компенсированного времени немцы зарабатывают стандарт неподалёку от штрафной шведов. С неудобного угла за секунды до финального свистка Кроос умудряется забить и вырвать такие важные три очка для Германии — 2:1.

После бездарно проведённой первой половины встречи, после необязательного фола и удаления Боатенга, взять и победить в самом конце игры с неудобнейшого штрафного удара. Похоже, что так могут только немцы.

Германия вышла на второе место, но в этой группе пока ничего не ясно и всё решится в последнем туре. Теоретически у всех сборных есть шанс на выход в плей-офф. Будет жарко.

ГРУППА F

Никто еще не вышел в плей-офф, и никто еще не потерял шансов на выход из группы

Все решится в последнем туре!



27 июня:#KOR vs #GER#MEX vs #SWE pic.twitter.com/lSeeVl7FeA— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018

Германия - Швеция 2:1

Составы команд:

Германия: Нойер, Боатенг, Рюдигер, Киммих, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Дракслер (Гомес, 46), Ройс - Мюллер, Вернер.



Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг - Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90).



Предупреждения: Боатенг (71) - Экдаль (52), Ларссон (90).



Удаление: Боатенг (82).



Голы: Ройс (48), Кроос (90) - Тойвонен (32).



Видеообзор матча будет доступен позже.