Сборная Германии извинилась перед шведами за поведение после матча‍

Сборная Германии по футболу принесла извинения команде Швеции за бурное празднование тренерского штаба и игроков победного гола в ворота шведов, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальная страница немецкой сборной в твиттере.

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE— Die Mannschaft (@DFB_Team) June 23, 2018

«Игра была очень волнительной, в конце матча тренерский штаб нашей команды позволил проявить чересчур эмоциональную реакцию или жесты в адрес соперника. Это не наш стиль, поэтому мы просим прощения у главного тренера сборной Швеции и его команды», — говорится в сообщении.

Немцы одержали волевую победу над шведами со счетом 2:1. Победный мяч на 95 минуте игры забил полузащитник Тони Кроос.

27 июня сборные Германии и Швеции проведут заключительные матчи группового этапа мундиаля. Обе команды сейчас имеют в своем активе по три очка.