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Сборная Германии извинилась перед шведами за поведение после матча‍

Gazeta.ru
Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Сборная Германии по футболу принесла извинения команде Швеции за бурное празднование тренерского штаба и игроков победного гола в ворота шведов, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальная страница немецкой сборной в твиттере.

«Игра была очень волнительной, в конце матча тренерский штаб нашей команды позволил проявить чересчур эмоциональную реакцию или жесты в адрес соперника. Это не наш стиль, поэтому мы просим прощения у главного тренера сборной Швеции и его команды», — говорится в сообщении.

Немцы одержали волевую победу над шведами со счетом 2:1. Победный мяч на 95 минуте игры забил полузащитник Тони Кроос.

27 июня сборные Германии и Швеции проведут заключительные матчи группового этапа мундиаля. Обе команды сейчас имеют в своем активе по три очка.

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