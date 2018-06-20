ЧМ-2018. День 12: Россия против Уругвая и их соперники по 1/8

Сегодня начинается заключительный третий тур на чемпионате мира по футболу. 25 июня состоятся четыре игры, по окончанию которых мы узнаем как распределятся места в группе A и B. Напомним, что в 1/8 финала победитель группы А встретится со второй командой группы B, в то время как вторая команда из группы А сыграет с победителем группы В.

Группа А

Уругвай — Россия (17:00)

В 17:00 в Самаре сыграют лидеры группы А сборная Уругвая и России. Обе сборные одержали победы в первых двух встречах и теперь им предстоит выяснить, какая из команд отправится в плей-офф с первого места, а какая со второго.

Россияне опережают южноамериканцев по разнице забитых и пропущенных мячей, и в случае ничьей или победы команда Станислава Черчесова займёт первое место в группе.

Судьба первого места в группе А решится 25 июня в матче между #URU vs #RUS в Самаре🤜💥🤛#EGY и #KSA, удачи в квалификации ЧМ-2022!#ЧМ2018 pic.twitter.com/IHcYSjDIYz— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение сборной Уругвая. Оно и понятно, всё-таки в составе южноамериканец гораздо более громкие фамилии. На победу Уругвая можно поставить с коэффициентом 2.40, в то время как на победу России с коэффициентом 3.60.

Глядя на прогнозы перед матчем не стоит забывать о том, что перед ЧМ-2018 в сборную России и её тренера не верил никто, но это им не помешало разгромить Саудовскую Аравию в матче открытия, а затем уверенно переиграть команду Египта.

В этот раз соперник у россиян будет намного сильнее, и, пожалуй, именно это противостояние станет той самой проверкой на прочность.

К игре не успеет восстановится один из лидеров сборной Алан Дзагоев. Он остался в Москве для продолжения реабилитации после травмы в матче с Саудовской Аравией.

Несмотря на то, что этот матч уже ничего не решает и обе сборные гарантированно сыграют дальше, футболисты наверняка не захотят играть спустя рукава.

В 1/8 финала команды, скорее всего, попадут либо на сборную Испании, либо на Португалию. Две мощные сборные, матчи с которыми станут по-настоящему испытанием.

На какую из этих сборных попасть предпочтительнее — предположить невозможно. Тут каждый решает сам для себя. Соперники по 1/8 финала будут известны сразу по завершении матчей в группе В, которые начнутся в 21:00 по латвийскому времени.

Саудовская Аравия — Египет (17:00)

Параллельно встрече России и Уругвая пройдёт матч «неудачников» группы А, в котором встретятся сборная Египта и Саудовской Аравии. Этот матч — битва за третье место, т. к. обе команды потеряли все шансы на выход в плей-офф. Не смотря на то, что обе сборные провалили турнир и досрочно лишились шансов на 1/8, предстоящая встреча станет возможностью уехать домой с высоко поднятой головой.

Группа В

Иран — Португалия (21:00)

В этой группе всё гораздо запутаннее, чем в квартете А. Шансы на выход в плей-офф имеют сразу три сборные — Португалия, Испания и Иран. В 21:00 в Саранске сойдутся две из них — Иран и Португалия.

Группа B:

🇲🇦Сборная Марокко лишилась шансов на выход в плей-офф

🇪🇸Испания, 🇵🇹Португалия и 🇮🇷И.Р. Иран разыграют две путевки в 1/8 финала



Оставшиеся матчи (25 июня):#ESP vs #MAR#IRN vs #POR pic.twitter.com/PGgGwfyS5f— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018

Несмотря на то, что на бумаге очевидным фаворитом выглядят европейцы, не стоит раньше времени списывать со счетов команду Ирана. Персы очень мало пропускают и у них сумасшедшая самоотдача. Они победили крепкую команду Марокко и минимально уступили испанцам, которые почти час бились об «иранскую стену».

Сборная Ирана будет крайне мотивирована, ведь они имеют неплохие шансы для того, чтобы выйти в плей-офф.

Сделать это, конечно, будет непросто, ведь состав у португальцев гораздо сильнее. Роналду на этом «мундиале» демонстрирует потрясающую форму и возглавляет гонку бомбардиров с четырьмя голами. С уверенностью можно сказать, что матч будет интересным, обе команды должны стремиться много атаковать, а конечный результат будет зависеть от того, кто первым сможет забить.

Испания — Марокко (21:00)

Параллельно в группе В сыграют Испания и Марокко. В этом противостоянии испанцам будет гораздо легче, ведь Марокко лишился шансов на попадание в плей-офф, а значит у них не будет мотивации отдаваться на поле на все сто процентов.

С другой стороны, сборная Марокко имеет ноль в графе «очки» и ноль в графе «забитые мячи». Хлопнуть громко дверью напоследок и отобрать очки у Испании — одной из сильнейших сборных мира. Разве это не может служить мотивацией?