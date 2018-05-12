Игрок сборной Исландии вышел на замену и набрал 1 млн подписчиков в Instagram

На полузащитника сборной Исландии Рюрика Гисласона во время чемпионата мира в России обрушилась внезапная популярность.

30-летний футболист, выступающий за немецкий «Зандхаузен» из второй немецкой Бундеслиги, приехал на чемпионат обычным игроком, а вернётся медиазвездой.

До первого матча, который Исландия провела с Аргентиной, на инстаграм-аккаунт Гисласона было подписано 30 тысяч человек. Рюрик в этом матче провел всего 27 минут и не сделал ничего выдающегося, но после матча на его инстаграм подписались ещё 100 000 человек.

Через сутки на исландца были подписаны более 250 тысяч человек, а к моменту написания этой статьи на его аккаунт подписалось свыше миллиона человек — это в три раза больше населения Исландии.

Такой стремительный наплыв подписчиков связан с восторгом по поводу внешности исландца со стороны латиноамериканских актрис Габи Лопеш и Химены Аккарди, у каждой из которых по 2 млн подписчиков.

Во время появление Рюрика на поле в матче против Аргентины, бразильская актриса Габи Лопеш написала в своих соцсетях: «Кто этот милашка?». Примерно в то же время Гисласона упомянула и аргентинская модель Химена Аккарди. Этого оказалось достаточно для того, чтобы исландцем заинтересовалось такое количество человек и вирусный хэштег #sexyrurik разлетелся по сети.

Сам футболист пока никак не комментирует свою внезапную популярность. Увидеть Рюрика на большом экране мы сможем 26 июня, когда сборная Исландии встретится с Хорватией. Для тех, кто не готов столько ждать, предлагаем подписаться на исландца прямо сейчас: