Англия разгромила Панаму с теннисным счетом. Кейн возглавил гонку бомбардиров

В Нижнем Новгороде состоялась встреча сборной Англии и Панамы. Хет-трик Гарри Кейна, дубль Джона Стоунза и гол Джесси Лингарда не оставили ни единого шанса дебютанту чемпионата мира по футболу — 6:1 в пользу англичан.

Уже на 8-й минуте встречи счёт был открыт. При подаче углового удара Хендерсон увёл за собой двоих защитников и Стоунз забил гол даже не выпрыгнув — 1:0. Десять минут спустя Лингард очутился на газоне в штрафной панамской сборной. Судья расценил этот эпизод как нарушение правил и назначил пенальти в ворота Пенедо. К точке подошёл Гарри Кейн, который точно вколотил мяч в сетку — 2:0. На 36-й минуте Лингард закрутил мяч в дальний угол и довёл счёт до неприличного — 3:0. Ещё четыре минуты спустя Стоунз, после хитрого розыгрыша стандарта, сделал дубль в этой встрече — 4:0. Под занавес тайма арбитр вновь углядел нарушение в штрафной площади Панамы и во второй раз назначил 11-метровый. Пенальти снова пробил Кейн — 5:0. Англичане с ювелирной точностью реализовали все свои моменты в первой половине игры и отправились на заслуженный отдых.

Несмотря на то, что сборная Панамы играла как дворовой коллектив, в котором футболисты путались под ногами у собственных партнёров по команде, после перерыва они всё-таки решили выйти на второй тайм.

На 62-й минуте Кейн сделал хет-трик и возглавил гонку бомбардиров на чемпионате. На его счету 18 голов в 26 матчах за сборную и пятый на этом чемпионате.

Англичане практически не оборонялись и давали создавать моменты панамским футболистам.

Первая реальная возможность для взятия ворот Пикфорда была зафиксирована на 75-й минуте, когда Торрес с одного метра промахнулся в створ английских ворот.

На 78-й минуте Панаме всё-таки удалось забить гол престижа и свой первый гол на чемпионатах мира. После подачи стандарта Балой в падении направил мяч в угол ворот — 6:1.

Англия и Бельгия уверенно вышли в плей-офф, имея абсолютно идентичную разницу мячей. 28 июня в очном поединке им предстоит выяснить, кто из них выйдет с первого места, а кто со второго.

ГРУППА G#ENG и #BEL разыграют первое место в последнем туре 28 июня в Калининграде. Как думаете, кто победит? 🤔 pic.twitter.com/kEr7xFgF4J— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018

Англия — Панама 6:1

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик, Стерлинг, Хендерсон, Триппьер (Роуз, 70), Кейн (Варди, 63).

Панама: Пенедо, Торрес, Дэвис, Мурильо, Эскобар, Купер, Гомес (Балой, 69), Годой (Авила, 63), Барсенас (Арройо, 69), Родригес, Перес.

Предупреждения: Лофтус-Чик (23) - Купер (10), Эскобар (45), Мурильо (72).

Голы: Стоунз (8, 40), Кейн (22, пен, 45, пен, 62), Лингард (36) — Балой (78).

Видеообзор матча будет доступен позже.