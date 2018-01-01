Япония и Сенегал разошлись миром

В Екатеринбурге состоялся матч футбольного чемпионата мира, в котом сборные Японии и Сенегала не смогли выявить сильнейшего. Встреча второго тура в группе Н завершилась со счетом 2:2, оставив обеим командам шансы на попадание в плей-офф.

За игрой на «Екатеринбург-Арене» наблюдало 32 572 болельщика.

Африканская футболисты с самого начала матча захватили инициативу и действовали более активно, открыв счет уже на 11-й минуте встречи. Садио Мане воспользовался неуверенными действиями вратаря японцев и вывел сборную Сенегала вперед.

После пропущенного мяча в игру включились и азиатские футболисты, которые сначала перехватили владение мячом и инициативу, а затем сровняли счёт усилиями Такаси Инуи.

Второй тайм проходил при абсолютно равной борьбе. Обе сборные сумели обменяться голами во вторые 45 минут поединка. Сначала на 71-й минуте матча гол забил Мусса Ваге, который стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира. А спустя шесть минут счёт сравнял бывший игрок московского «ЦСКА» Кэйсукэ Хонда (78').

«Конечно, мы сожалеем, что не смогли выиграть, но могу сказать, что мы и не играли так хорошо, как это было в матче с Польшей, хотя, даже несмотря на это, мы смогли забить дважды, - сказал после игры главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе. - Я расстроен, что мы пропустили дважды сегодня. Совсем скоро у нас матч с Колумбией, будем настраиваться уже на следующую игру».

В следующем матче 28 июня японцы в Волгограде сыграют с поляками, а сенегальцы в Самаре - с колумбийцами.

Япония - Сенегал 2:2

Составы команд:



Япония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Сибасаки, Хасебе, Кагава (Хонда, 72), Харагути (Окадзаки, 75), Инуи (Усами, 87), Осако.

Сенегал: Ндиай, Сане, Ваге, Сабали, Кулибали, Ндиайе (Ндойе, 81), Гуйе, Сарр, Ндиайе (Куяте, 65), Мане, Ньянг (Диуф, 86).

Предупреждения: Инуи (68), Хасебе (90) - Сабали (90), Ндойе (90), Ньянг (59)

Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 - Мане, 12, Ваге, 71.

Видеообзор матча будет доступен позже.