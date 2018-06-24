Колумбия забила три мяча в ворота сборной Польши. Левандовски едет домой

В заключительном матче дня, который состоялся в Казани, сошлись сборные Польши и Колумбии. Поляки ничего не смогли противопоставить сборной Колумбии, которая сумела забить три безответных мяча в ворота Шченсны.

Фавориты группы H и по совместительству «неудачники» первого тура Польша и Колумбия начали достаточно бодро. После поражения в первой игре с одинаковым счётом (1:2), каждой из команд требовалась победа.

В самом начале встречи у поляков было несколько моментов, которые при желании можно было назвать атакой. Но уже на 15-й минуте Колумбия завладела инициативой и доминировала до самого конца первого тайма.

Южноамериканцы навесами пытались проникнуть в штрафную площадь поляков, но Шченсны отлично играл на перехвате, не позволяя колумбийцам замкнуть передачи. Самым активным в составе Колумбии был Куадрадо, который постоянно обострял игру длинными передачами и навесами на партнёров по команде. Мощно забаррикадированные поляки справлялись с навесами до самой концовки тайма.

На 40-й минуте игры Кинтеро сделал ещё один точный навес в гущу игроков перед воротами, где выше всех выпрыгнул Йерри Мина — 1:0. Колумбийцы заслуженно повели в счёте. До конца тайма поляки так и не смогли оправиться от пропущенного гола и переключиться на атакующий режим. Команды отправились на перерыв.

Во втором тайме картина игры несильно изменилась. Колумбия по-прежнему продолжала владеть мячом, а поляки плотно оборонятся, хотя именно им нужно было идти вперед. За трусость и неумение создавать моменты впереди, колумбийцы наказали поляков на 70-й минуте встречи. Фалькао увёл защитника за собой, растянув оборону сборной Польши, а потом рванул под разрезающий пас Кинтеро — 0:2.

Пять минут спустя колумбийцы ещё раз поразили ворота Шченсны.

Гениальный голевой пас сделал Хамес Родригес, который вывел Куадрадо один на один с польским кипером — 3:0.

Таким образом сборная Польши становится первой европейской сборной, которая потеряла все шансы на выход из группы. Польша не может выйти из группы на чемпионате мира в третий раз подряд (2002, 2006, 2018). В плей-офф поляки в последний раз играли в далёком 1986 году.

Колумбия с Хамесом, Фалькао, Куадрадо, Кинтеро и, конечно же, Оспиной — ещё поборется за путёвку в плей-офф. В последней встрече, которая состоится 28 июня, им нужна победа над Сенегалом.

Польша - Колумбия 0:3

Составы команд:



Польша: Шченсны, Пишчек, Беднарек, Паздан (Глик, 80), Рыбус, Гуральски, Крыховяк, Зелиньски, Берешиньски (Теодорчик, 72), Ковнацки (Гросицки, 57), Левандовски.



Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс, Санчес, Агиляр (Урибе, 32), Барриос, Кинтеро (Лерма, 73), Куадрадо, Хамес, Фалькао (Бакка, 78).



Предупреждения: Беднарек (61), Гуральски (85).



Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75.



Видеообзор матча:

