Колумбия забила три мяча в ворота сборной Польши. Левандовски едет домой

В заключительном матче дня, который состоялся в Казани, сошлись сборные Польши и Колумбии. Поляки ничего не смогли противопоставить сборной Колумбии, которая сумела забить три безответных мяча в ворота Шченсны.
Фавориты группы H и по совместительству «неудачники» первого тура Польша и Колумбия начали достаточно бодро. После поражения в первой игре с одинаковым счётом (1:2), каждой из команд требовалась победа.
В самом начале встречи у поляков было несколько моментов, которые при желании можно было назвать атакой. Но уже на 15-й минуте Колумбия завладела инициативой и доминировала до самого конца первого тайма.
Южноамериканцы навесами пытались проникнуть в штрафную площадь поляков, но Шченсны отлично играл на перехвате, не позволяя колумбийцам замкнуть передачи. Самым активным в составе Колумбии был Куадрадо, который постоянно обострял игру длинными передачами и навесами на партнёров по команде. Мощно забаррикадированные поляки справлялись с навесами до самой концовки тайма.
На 40-й минуте игры Кинтеро сделал ещё один точный навес в гущу игроков перед воротами, где выше всех выпрыгнул Йерри Мина — 1:0. Колумбийцы заслуженно повели в счёте. До конца тайма поляки так и не смогли оправиться от пропущенного гола и переключиться на атакующий режим. Команды отправились на перерыв.
Тот самый момент, когда...⚽️➡️🥅#POLCOL pic.twitter.com/ZMi9qF0Hb3— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
Во втором тайме картина игры несильно изменилась. Колумбия по-прежнему продолжала владеть мячом, а поляки плотно оборонятся, хотя именно им нужно было идти вперед. За трусость и неумение создавать моменты впереди, колумбийцы наказали поляков на 70-й минуте встречи. Фалькао увёл защитника за собой, растянув оборону сборной Польши, а потом рванул под разрезающий пас Кинтеро — 0:2.
Пять минут спустя колумбийцы ещё раз поразили ворота Шченсны.
Гениальный голевой пас сделал Хамес Родригес, который вывел Куадрадо один на один с польским кипером — 3:0.
Таким образом сборная Польши становится первой европейской сборной, которая потеряла все шансы на выход из группы. Польша не может выйти из группы на чемпионате мира в третий раз подряд (2002, 2006, 2018). В плей-офф поляки в последний раз играли в далёком 1986 году.
Колумбия с Хамесом, Фалькао, Куадрадо, Кинтеро и, конечно же, Оспиной — ещё поборется за путёвку в плей-офф. В последней встрече, которая состоится 28 июня, им нужна победа над Сенегалом.
#JPN #SEN #COL поборются за две путевки в 1/8 финала
#POL потеряла шансы на выход в плей-офф
28 июня:#SEN vs #COL#JPN vs #POL pic.twitter.com/q7ZXXVPW9r— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
Польша - Колумбия 0:3
Составы команд:
Польша: Шченсны, Пишчек, Беднарек, Паздан (Глик, 80), Рыбус, Гуральски, Крыховяк, Зелиньски, Берешиньски (Теодорчик, 72), Ковнацки (Гросицки, 57), Левандовски.
Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс, Санчес, Агиляр (Урибе, 32), Барриос, Кинтеро (Лерма, 73), Куадрадо, Хамес, Фалькао (Бакка, 78).
Предупреждения: Беднарек (61), Гуральски (85).
Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75.
Видеообзор матча: