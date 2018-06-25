Понедельник, 25 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

Россияне съели постамент шоколадного памятника Лионелю Месси

Русский TVNET/Newsru.com
Дети кушают торт | Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

В воскресенье в подмосковных Бронницах, где во время чемпионата мира по футболу базируется национальная сборная Аргентины, состоялась презентация шоколадного торта-копии лидера «бело-голубых» Лионеля Месси.

150-килограммовый торт в виде фигуры футболиста в натуральную величину, стоящего на футбольном поле, был изготовлен кондитерами по случаю дня рождения Лионеля, которому 24 июня исполнился 31 год.

Торт целую неделю изготавливали на одной из московских кондитерских фабрик. На создание фигуры футболиста весом около 60 кг ушло шесть полных дней.

Изначально шоколадный памятник хотели передать футболисту, однако представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) вежливо настояли на том, чтобы фигура была передана в Музей истории города Бронницы.

После торжественной презентации «шоколадного Месси», которая сопровождалась концертом, основой торта - футбольным полем - смогли угоститься все желающие, передает ТАСС.

0 Комментарии