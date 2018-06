Россияне съели постамент шоколадного памятника Лионелю Месси

150-килограммовый торт в виде фигуры футболиста в натуральную величину, стоящего на футбольном поле, был изготовлен кондитерами по случаю дня рождения Лионеля, которому 24 июня исполнился 31 год.

Торт целую неделю изготавливали на одной из московских кондитерских фабрик. На создание фигуры футболиста весом около 60 кг ушло шесть полных дней.

#WorldCup A team of five workers at Moscow’s Altufyevo Confectionery worked for nearly a week to carve the sculpture in 60 kg (132 lbs) of chocolate to mark the #Messi ’s birthday on Sunday. pic.twitter.com/iCtaqKU7i0— ShanghaiEye (@ShanghaiEye) June 25, 2018