Россия проиграла Уругваю и заняла второе место в группе

Сегодня в матче третьего тура группового этапа в Самаре встречались сборные России и Уругвая. Обе команды уже обеспечили себе выход из группы, поэтому сегодняшняя игра не имела большого значения. Уругвай легко одержал победу (3:0) и занял первое место в группе. В 21:00 станут известны соперники России и Уругвая по плей-офф.

Уругвай с первых же минут завладел инициативой в матче и начал постепенно приближаться к штрафной площади россиян. Уже на 10-й минуте встречи Газинский нарушил правила и свалил Родриго Бентанкура вблизи своей штрафной, за что удостоился жёлтой карточки. Стандарт великолепно реализовал Луис Суарес, который пробил в нижний угол ворот Акинефеева. Уругвай повёл — 1:0.

На этом чемпионате мира россиянам ещё не приходилось уступать по ходу встречи, поэтому было интересно, что предпримут подопечные Черчесова.

Но уже на 23-й минуте россияне пропустили во второй раз. После того как Дзюба выбил мяч из штрафной головой, на подборе первым оказался Диего Лашаль, который пробил по воротам Акинфеева. Мяч отрикошетил от ноги Черышева и залетел в ворота — 2:0.

Игра у сборной России абсолютно не клеилась и было непонятно, за счёт чего подопечные Черчесова планируют отыгрываться. На 28-й минуте Смольников за удар соперника по пяткам был удостоен жёлтой карточки, а спустя семь минут он повторил этот «трюк» вновь, как итог — вторая жёлтая и Россия остаётся вдесятером. До конца тайма ситуация на поле немного успокоилась. Уругвай сбавил прессинг и позволил сборной России немного поиграть с мячом в центре поля.

После перерыва Россия не понеслась вперёд сломя голову.

Время убегало, а российские футболисты перекатывали мяч в центре поля, как будто это они вели в счёте. Уругвай тоже особо не дёргался, периодически выбегая в контратаку.

Медленное перекатывание мяча продолжалось практически весь второй тайм. То ли сил не хватало командам, то ли креативности в атаки, то ли желания что-то изменить, ведь и те и другие уже гарантировано в плей-офф.

На 90-й минуте встречи Кавани завершил разгром сборной России – 3:0. Годин перепрыгнул Дзюбу, пробил, Акинфеев отбил перед собой – и туда успел Кавани, который на добивании отправил мяч в сетку.

1930 and 1950 #WorldCup winners #URU looking 💪.

We say a sad farewell to #KSA & #EGY and their wonderful fans. pic.twitter.com/y2pvKNfE9E— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

Россияне в меньшинстве проиграли Уругваю, но ничего страшного в этом нет. Команда Черчесова вышла из группы со второго места и сыграет в 1/8 в Москве, 1 июля против победителя группы B. Уругвай 30 июня в Сочи сыграет против второй команды из группы B. Соперники Уругвая и России определятся сегодня в 21:00 по латвийскому времени.

Уругвай - Россия 3:0

Составы команд:

Уругвай: Муслера, Касерес, Коатес, Годин, Весино, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Лаксальт, Бентанкур (Арраскаэта, 63), Кавани (Гомес, 90+3), Суарес.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Смольников, Игнашевич, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Миранчук (Смолов, 60), Самедов, Черышев (Фернандес, 38), Дзюба.

Предупреждения: Бентанкур (59) - Газинский (9), Смольников (27, 36).

Удаление: Смольников (36).

Голы: Суарес (10), Черышев (23, АГ), Кавани (90).

Видеообзор матча будет доступен позже.

Текстовая трансляция матча:

90` Конец матча. Россия вышла в плей-офф со второго места. Имя соперника команда Черчесова узнает уже сегодня в 21:00.

89` Гооол! 3:0! Кавани забивает свой первый гол на ЧМ-2018. Годин после углового пробил головой, а Кавани добил отскочивший мяч в пустые ворота.

88` Самедов исполнял стандарт. Все ждали опасной подачи в штрафную, но Александр зарядил прямиком на трибуны.

84` Опасная атака россиян. Смолов ворвался в штрафную и пытался перевести мяч на другой фланг. Муслера перехватил.

82` «Нужен гол!» - слышно с трибун. Интересно, слышат ли это футболисты?

74` Хорошая возможность для взятия ворот у России, но Дзюба зарядил метров на 7 выше ворот.

73` Замена в составе сборной Уругвая. Кристиан Родригес вышел вместо Нандеса.

67` Трибуны освистывают Муслеру за то, что тот не спешил вводить мяч в игру. На поле без изменений.

60` Смолов выходит вместо Миранчука. Последняя замена сборной России сегодня.

57` В твиттере уже шутят про Черчесова.

Иран побеждает Португалию, Испания играет вничью с Марокко, и Россия выходит в плей-офф на Иран.



Черчесов гениально рассчитал все 😎👌 #ЧМ2018 #РоссияУругвай pic.twitter.com/THBc7YDc1B— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 25, 2018

52` Прошло пять минут с начала второго тайма, но Россия пока ничего не может придумать в атаке.

46` Начался второй тайм.

Статистика первого тайма:

Key stats:



👉 @DiegoForlan7 was the last player to score a direct free kick goal at the #WorldCup for @Uruguay. He netted his goal against Ghana in 2010



👉 Only #URU and #CRO are yet to concede at this year's #WorldCup #URURUS pic.twitter.com/sjptAZQdLD— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

45` Перерыв.

44` Уругвай спокойно перекатывает мяч в центре поля. Команды ждут, когда можно будет пойти в раздевалку.

40` Очень неудачный первый тайм для сборной России. И это только первый серьезный соперник...

38` Сразу же замена у России. Фернандес вместо Черышева. Странное решение.

36` Смольников получает вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную. Россия остаётся вдесятером.

28` Смольников получает жёлтую за удар по ногам Кавани в центре поля.

27` Миранчук чуть не привез третий гол. Сборная России чудом выбила мяч из пустых ворот и не дала Уругваю довести счёт до разгромного.

25` Сложное начало для России. На этом чемпионате пока никому не удавалось отыграть два мяча.

22` 2:0 - Уругвай! Мяч рикошетом от Черышева залетел прямо в угол ворот.

18` Командам пока не хватает изобретательности в атаке.

14` Россияне перехватили инициативу и всё чаще владеют мячом.

12` На этом чемпионате сборной России ещё не приходилось отыгрываться. Будет интересно посмотреть.

10` Гооол! Суарез низом исполнил штрафной удар и мяч низом залетел в самый угол ворот Акинфеева - 1:0.

8` Нарушение на линии штрафной. Газинский уронил соперника и получил жёлтую карточку. Уругвай исполнит стандарт примерно с 17-ти метров.

7` Уругвайские футболисты активнее в начале матча, но россияне в любую минуту готовы устремиться в контратаку.

5` Команды пока никуда не спешат. Трибуны скандируют: «Россия! Россия!» и гонят своих любимцев вперёд.

2` Уругвай сразу бросился вперёд. Весино пробил из-за штрафной, но Акинфеев держал всё под контролем.

1` Игра началась.

16:57 Команды на поле. Звучат гимны обеих стран:

16:30 Разминка команд:

16:00 Составы команд: