Россия проиграла Уругваю и заняла второе место в группе

Уругвай с первых же минут завладел инициативой в матче и начал постепенно приближаться к штрафной площади россиян. Уже на 10-й минуте встречи Газинский нарушил правила и свалил Родриго Бентанкура вблизи своей штрафной, за что удостоился жёлтой карточки. Стандарт великолепно реализовал Луис Суарес, который пробил в нижний угол ворот Акинефеева. Уругвай повёл — 1:0.

На этом чемпионате мира россиянам ещё не приходилось уступать по ходу встречи, поэтому было интересно, что предпримут подопечные Черчесова.

Но уже на 23-й минуте россияне пропустили во второй раз. После того как Дзюба выбил мяч из штрафной головой, на подборе первым оказался Диего Лашаль, который пробил по воротам Акинфеева. Мяч отрикошетил от ноги Черышева и залетел в ворота — 2:0.

Игра у сборной России абсолютно не клеилась и было непонятно, за счёт чего подопечные Черчесова планируют отыгрываться. На 28-й минуте Смольников за удар соперника по пяткам был удостоен жёлтой карточки, а спустя семь минут он повторил этот «трюк» вновь, как итог — вторая жёлтая и Россия остаётся вдесятером. До конца тайма ситуация на поле немного успокоилась. Уругвай сбавил прессинг и позволил сборной России немного поиграть с мячом в центре поля.

После перерыва Россия не понеслась вперёд сломя голову.

Время убегало, а российские футболисты перекатывали мяч в центре поля, как будто это они вели в счёте. Уругвай тоже особо не дёргался, периодически выбегая в контратаку.

Медленное перекатывание мяча продолжалось практически весь второй тайм. То ли сил не хватало командам, то ли креативности в атаки, то ли желания что-то изменить, ведь и те и другие уже гарантировано в плей-офф.

На 90-й минуте встречи Кавани завершил разгром сборной России – 3:0. Годин перепрыгнул Дзюбу, пробил, Акинфеев отбил перед собой – и туда успел Кавани, который на добивании отправил мяч в сетку.

1930 and 1950 #WorldCup winners #URU looking 💪. We say a sad farewell to #KSA & #EGY and their wonderful fans. pic.twitter.com/y2pvKNfE9E — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

Россияне в меньшинстве проиграли Уругваю, но ничего страшного в этом нет. Команда Черчесова вышла из группы со второго места и сыграет в 1/8 в Москве, 1 июля против победителя группы B. Уругвай 30 июня в Сочи сыграет против второй команды из группы B. Соперники Уругвая и России определятся сегодня в 21:00 по латвийскому времени.

Уругвай - Россия 3:0

Составы команд:

Уругвай: Муслера, Касерес, Коатес, Годин, Весино, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Лаксальт, Бентанкур (Арраскаэта, 63), Кавани (Гомес, 90+3), Суарес.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Смольников, Игнашевич, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Миранчук (Смолов, 60), Самедов, Черышев (Фернандес, 38), Дзюба.

Предупреждения: Бентанкур (59) - Газинский (9), Смольников (27, 36).

Удаление: Смольников (36).

Голы: Суарес (10), Черышев (23, АГ), Кавани (90).

Видеообзор матча будет доступен позже.

Текстовая трансляция матча:

90` Конец матча. Россия вышла в плей-офф со второго места. Имя соперника команда Черчесова узнает уже сегодня в 21:00.

89` Гооол! 3:0! Кавани забивает свой первый гол на ЧМ-2018. Годин после углового пробил головой, а Кавани добил отскочивший мяч в пустые ворота.

88` Самедов исполнял стандарт. Все ждали опасной подачи в штрафную, но Александр зарядил прямиком на трибуны.

84` Опасная атака россиян. Смолов ворвался в штрафную и пытался перевести мяч на другой фланг. Муслера перехватил.

82` «Нужен гол!» - слышно с трибун. Интересно, слышат ли это футболисты?

74` Хорошая возможность для взятия ворот у России, но Дзюба зарядил метров на 7 выше ворот.

73` Замена в составе сборной Уругвая. Кристиан Родригес вышел вместо Нандеса.

67` Трибуны освистывают Муслеру за то, что тот не спешил вводить мяч в игру. На поле без изменений.

60` Смолов выходит вместо Миранчука. Последняя замена сборной России сегодня.

57` В твиттере уже шутят про Черчесова.

52` Прошло пять минут с начала второго тайма, но Россия пока ничего не может придумать в атаке.

46` Начался второй тайм.

Статистика первого тайма:

Key stats:



👉 @DiegoForlan7 was the last player to score a direct free kick goal at the #WorldCup for @Uruguay. He netted his goal against Ghana in 2010



👉 Only #URU and #CRO are yet to concede at this year's #WorldCup #URURUS pic.twitter.com/sjptAZQdLD— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018