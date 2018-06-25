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Саудовская Аравия вырвала победу у Египта в добавленное время

Newsru.com
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Фото: REUTERS/Scanpix

Сборная Саудовской Аравии переиграла команду Египта в матче третьего заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы А в Волгограде завершилась со счетом 2:1 в пользу саудовцев, которые добыли волевую победу в компенсированное время.

У победителей отличились Салман аль-Фарадж (45' пен) и Салем аль-Давсари (90'+5). У египтян не ушел с поля без забитого мяча Мохаммед Салах (22').

На 41-й минуте 45-летний египетский вратарь Эссам Эль-Хадари, ставший самым возрастным игроком в истории мундиалей, сумел отразить пенальти.

Потерпев в первых турах по два поражения, обе сборные лишились надежд на выход в плей-офф. При этом египтяне упустили шанс одержать первую победу в истории на чемпионатах мира. А сборная Саудовской Аравии одержала первую победу в матчах чемпионатов мира с 1994 года.

Аравийцы набрали три очка и завершили свое выступление на турнире, заняв третье место в группе. В плей-офф из квартете А вышли сборные Уругвая и России, которые заняли первое и второе места соответственно.

Видеообзор матча будет доступен позже.

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