Саудовская Аравия вырвала победу у Египта в добавленное время

Сборная Саудовской Аравии переиграла команду Египта в матче третьего заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы А в Волгограде завершилась со счетом 2:1 в пользу саудовцев, которые добыли волевую победу в компенсированное время.

У победителей отличились Салман аль-Фарадж (45' пен) и Салем аль-Давсари (90'+5). У египтян не ушел с поля без забитого мяча Мохаммед Салах (22').

На 41-й минуте 45-летний египетский вратарь Эссам Эль-Хадари, ставший самым возрастным игроком в истории мундиалей, сумел отразить пенальти.

Потерпев в первых турах по два поражения, обе сборные лишились надежд на выход в плей-офф. При этом египтяне упустили шанс одержать первую победу в истории на чемпионатах мира. А сборная Саудовской Аравии одержала первую победу в матчах чемпионатов мира с 1994 года.

Итоговое положение команд в группе А

1) #URU

2) #RUS

3) #KSA

4) #EGY



В 1/8 финала...

30 июня. Сочи 👉 #URU встетится с командой, занявшей 2-е место в группе B

1 июля. Москва 👉 #RUS встретится с победителем группы B pic.twitter.com/uqUkXk35ry— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018

Аравийцы набрали три очка и завершили свое выступление на турнире, заняв третье место в группе. В плей-офф из квартете А вышли сборные Уругвая и России, которые заняли первое и второе места соответственно.

Видеообзор матча будет доступен позже.