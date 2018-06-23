ЧМ-2018. День 14: Бразилия, Германия и ещё 5 сборных поборются за выход в 1/8

Сегодня пройдут матчи третьего тура в группах F и Е. Никто из представителей обеих групп пока не обеспечил себе путёвку в плей-офф. Все команды, за исключением Коста-Рики, имеют шансы на выход из группы.

Группа F

Мексика — Швеция (17:00)

В 17:00 по латвийскому времени в Екатеринбурге начнётся встреча третьего тура групповой стадии между командами Мексики и Швеции. После двух туров на «мундиале» в активе мексиканцев шесть очков и они лидируют в группе F, а это значит что им достаточно и ничьей для выхода в плей-офф.

В отличие от мексиканцев сборной Швеции необходима победа. Причём победа уверенная, с лучшей разницей забитых и пропущенных, чем у сборной Германии. Задача непростая, но осуществимая. Все помнят, как шведы выбили из борьбы Нидерланды и Италию, не позволив им добыть путёвку на ЧМ-2018. Во втором туре шведы были очень близки, чтобы отобрать очки и у действующих чемпионов мира немцев, но пропустили обидный гол на 95-й минуте встречи.

В этом матче, скорее всего, многое решат нюансы. Сама игра наверняка получится не очень результативной, всё таки цена ошибки слишком высока.

ГРУППА F

Никто еще не вышел в плей-офф, и никто еще не потерял шансов на выход из группы

Все решится в последнем туре!



27 июня:#KOR vs #GER#MEX vs #SWE pic.twitter.com/lSeeVl7FeA— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018

Южная Корея — Германия (17:00)

В рамках третьего тура группового этапа сборная Южной Кореи встретится с действующими чемпионами мира сборной Германией. В этом противостоянии немцы — явные фавориты. Из-за слабого старта на «мундиале», Германии просто необходимо побеждать в этой встрече, чтобы пробиться в 1/8. Обычной победы может оказаться недостаточно, так как у немцев абсолютно одинаковые показатели со шведами. В матче против корейцев им необходимо забивать как можно больше мячей, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов.

Южная Корея немцам не соперник, как минимум на бумаге. К тому же у азиатской сборной отсутствует турнирная мотивация. Германия медленно набирает ход и от матча к матчу играет всё лучше. Скорее всего, пик своих возможностей немцы и покажут в решающих встречах.

Букмекеры также не сомневаются в тум, что «бундестим» победить в этой встрече. На их успех можно поставить с коэффициентом 1.20, в то же время на победу корейской сборной принимаются ставки с коэффициентом 19.00.

Группа Е

Швейцария — Коста-Рика (21:00)

Сборная Швейцарии произвела отличное впечатление в первых двух матчах на групповой стадии. В первом матче они дали бой самим бразильцам, а во второй игре сумели одержать победу над Сербией. После двух туров в активе сборной Швейцарии четыре очка, а это значит, что для того, чтобы пробиться в 1/8 финала им хватит и ничьей.

Коста-Рика проиграла оба матча на групповой стадии и потеряла все шансы на плей-офф, поэтому матч со Швейцарией они сыграют в своё удовольствие.

По мнению букмекеров фаворитом этой встречи являются европейцы. На их победу можно поставить с коэффициентом 3.40. На успех костариканцев предлагается коэффициент 5.50.

Сербия — Бразилия (21:00)

Параллельно матчу Швейцария — Коста-Рика пройдёт встреча сборной Бразилии и Сербии. «Селесао» пока далеки от чемпионской игры, ведь в первом матче они разделили очки со швейцарцами (1:1), а во второй лишь в концовке сумели вырвать победу. Бразильцы много атакуют, порой показывают интересный футбол и радуют поклонников техничной игрой, но результативность «пентакампеонов» оставляет желать лучшего.

Сербия с тремя очками занимает третье место в группе Е и отстаёт на одно очко от Бразилии и Швейцарии. Для выхода в плей-офф им необходимо побеждать Бразилию, но может хватить и ничьей, если швейцарцы оступятся в параллельном матче с Коста-Рикой.

Очевидным фаворитом в этом матче являются бразильцы. Впрочем они в любой игре являются фаворитом, но иногда и их обыгрывают соперники. Почему бы это не сделать подопечным Младена Крстаича?