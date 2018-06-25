Реакция твиттера на поражение сборной России

Во вчерашнем матче, который проходил в Самаре, сборная России по футболу в третьем туре чемпионата мира уступила сборной Уругвая (0:3) и заняла второе место в группе А.

В социальных сетях по ходу матча, и сразу после его окончания, начали появляться комментарии о первом поражении команды Черчесова на турнире.

Денис Черышев очень сильно хочет догнать Роналду и Кейна в списке бомбардиров ЧМ, но забыл, что автоголы не считаются.— #ВГИК (@vgikofficial) June 25, 2018

Черчесов такой хитрый. Щас мы влетим уругваю и испанцы с португезами будут биться за то, чтобы попасть на Россию . а там-то мы их и прищучим.— dArK sIdE (@PochtaOtpravka) June 25, 2018

Если бы не жара, не удаление, не судейство и не сборная России по футболу, то мы бы победили.— Evgeniy Pervin (@perf_man) June 25, 2018

19 июня: Сборная России, ты ли это?

25 июня: а, не, все нормально— Pavel Dmitrovich (@mahrhell) June 25, 2018

Ну что, карета превращается в тыкву? :-)— Рустем Адагамов (@adagamov) June 25, 2018

Почитал реакцию на просер Уругваю. Надо сказать, Шнур все четко предсказал pic.twitter.com/DcpNaDkmDf— Юрий Дудь (@yurydud) June 25, 2018

Уссы надежды— Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) June 25, 2018

Несмотря на поражение, сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится со сборной Испании. Матч состоится 1 июля.