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«Шнур все четко предсказал»: реакция твиттера на поражение сборной России

Русский TVNET
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Российские болельщики | Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Во вчерашнем матче, который проходил в Самаре, сборная России по футболу в третьем туре чемпионата мира уступила сборной Уругвая (0:3) и заняла второе место в группе А.

В социальных сетях по ходу матча, и сразу после его окончания, начали появляться комментарии о первом поражении команды Черчесова на турнире.

Несмотря на поражение, сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится со сборной Испании. Матч состоится 1 июля.

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