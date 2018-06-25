Португалия сыграла вничью с Ираном и вышла из группы со второго места

В матче третьего тура группового этапа в Саранске встречались сборные Ирана и Португалии. Обе команды перед началом встречи имели шансы на выход в плей-офф. Матч закончился вничью, обеспечив Португалии выход из группы со второго места. В 1/8 команда Фернанду Сантуша сыграет с Уругваем.

Уже на 3-й минуте возник первый опасный момент. Жоау Мариу организовал момент для Роналду, но тот пробил прямо в голкипера метров с пяти. Шесть минут спустя у португальцев была первая реальная возможность для взятия ворот. Иранский защитник и вратарь не разобрались между собой, и мяч отлетел к Жоау Мариу, который пробил немного выше ворот.

Португальцы с самого начала захватили инициативу и владение мячом, но Иран даже не думал сдаваться, а играл с чемпионами Европы абсолютно на равных.

На 20-й минуте Адриен Силва сфолил у своих ворот, позволив иранцам заработать штрафной удар. Резаян пробил в ближний угол, но немного не рассчитал - мимо. Несколько минут спустя Джаханбахш выходил один на один с Руй Патрисиу, но не успел к мячу и зацепил ногой лицо вратаря. Медики примчались на помощь к португальскому киперу.

Во второй половине первого тайма португальцы решили немного успокоить игру и взяли мяч под свой контроль. Кажется, подопечные Фернанду Сантуша поняли, что атаки Ирана до добра не доведут.

В самом конце первого тайма португальцам всё-таки удалось открыть счёт. Рикардо Куарежма с угла штрафной площади внешней стороной стопы послал мяч прямо в дальний угол ворот — 1:0. Красивейший гол португальца!

Не успел начаться второй тайм, как Роналду упал на линии штрафной после нарушения Эззатоллахи. Судья побежал смотреть видеоповтор, а затем указал на точку. Сам Роналду и решил исполнить 11-метровый, но вратарь Бейранванд совершил невозможное и вытащил удар, не позволив португальцу забить пятый гол на турнире.

На 58-й минуте Пепе спас Португалию, после того как иранцы простреливали в штрафную. Если бы не игрок «Реала», счёт мог бы сравняться.

В концовке матча начался «открытый футбол» в исполнении обеих команд.

На 81-й минуте Роналду отмахнулся руками от соперника, задев иранца по лицу. Судья не заметил этого нарушения, но после просмотра VAR, показал звезде «Реала» жёлтую карточку. На 90-й минуте мяч угодил в руку Соарешу в собственной штрафной и арбитр, после просмотра видеоповтора, назначил пенальти в ворота Руй Патрисиу. 11-метровый точно реализовал Ансарифард — 1:1. На последних секундах встречи у иранцев был ещё один стопроцентный момент у ворот Патрисиу, но фортуна была на стороне сборной Португалии.

Португальцы не без труда, но всё-таки сумели довести матч до нужного им счёта и занять второе место в группе. Таким образом в 1/8 финала сборная Португалии сыграет против сборной Уругвая. Матч состоится 30 июня.

Иран - Португалия 1:1

Составы команд:

Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Эззатоллахи (Ансарифард, 77), Хаджсафи (Мохаммади, 56), Эбрахими, Амири, Джаханбахш (Годдос, 70), Азмун, Тареми.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Адриен Силва, Жоау Мариу (Моутинью, 84), Куарежма (Бернарду Силва, 70), Вильям Карвалью, Роналду, Андре Силва (Гедеш, 95).

Предупреждения: Хаджсафи (53), Азмун (54) - Геррейру (33), Куарежма (64), Роналду (83).

Голы: Ансарифард (93) - Куарежма (45).

Видеообзор матча: