Россия сыграет против Испании в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко в матче третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2. Тем самым испанцы заняли первое место в своей группе и вышли на сборную России.

Марокканцы, которые потеряли шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре, открыли счет на 14-й минуте усилиями Халида Бутаиба. Испанцам вскоре удалось восстановить равновесие благодаря Иско.

На 81-й минуте сборная Марокко вновь вышла вперед после гола Юссеф Эн-Несири, на который подопечные Фернандо Йерро результативным ударом Яго Аспаса, засчитанного только после видеоповтора.

Благодаря этому результату испанцы заняли первое место в группе В и в 1/8 финала турнира сыграют со сборной России.

При одинаковом количестве очков и разнице забитых мячей испанцы обошли португальцев из-за большего числа забитых голов. Марокканцы с одним очком стали четвертыми.

Встреча между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Испания — Марокко 2:2

Составы команд:

Испания: Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Алькантара (Ассенсио, 74), Иньеста, Сильва (Родриго, 84), Иско, Диего Коста (Аспас, 74).

Марокко: Мохамеди, Дирар, да Кошта, Хакими, Буссуфа, Бельханда (Фахир, 63), Саисс, Зиеш (Бухаддуз, 85), Эль-Ахмади, Амрабат, Бутаиб (Эн-Несири, 72).

Предупреждения: Эль-Ахмади (21), Амрабат (29), Буссуфа (31), да Кошта (31), Мунир (88), Хакими (90).

Голы: Иско (19), Аспас (90) — Бутаиб (14), Эн-Несири (81).

Видеообзор матча: