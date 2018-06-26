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Самый унылый матч ЧМ-2018: Дания и Франция сыграли в сухую ничью и вышли в плей-офф

Александр Пилат/ Русский TVNET
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Дания - Франция | Фото: REUTERS/Scanpix

В «Лужниках» встречались лидеры группы С Франция и Дания. Команды провели самый унылый матч на этом чемпионате, не сумев поразить ворота друг друга. Серия из матчей, в которых забивали хотя бы один гол на ЧМ-2018, закончилась на 37-й встрече. Сухой ничьей хватило обеим сборным для выхода в 1/8. Их соперники определяться сегодня в 21:00.

Первый тайм получился очень унылым. Обе команды играли очень осторожно. Датчан устраивала и ничья, а французам вообще было всё равно на результат - они уже гарантировали себе выход в 1/8.

Французы, как на тренировке, катали мяч и никуда не спешили. Датчан устраивала подобная игра. Глядя на всё это, невозможно было поверить, что перед нами участники плей-офф ЧМ-2018.

На 20-й минуте в параллельном матче Перу вышли вперёд в матче против Австралии. После этого у датчан и вовсе пропала мотивация, ведь теперь их устраивало даже поражение от французов.

Пять минут после начала второго тайма, в параллельном матче вновь отличилась сборная Перу. Ну всё, это убило интригу полностью. Франция и Дания просто доигрывали матч, думая о том, с кем им предстоит играть в 1/8.

В плей-офф им предстоит встреча с кем-то из группы D. Матчи в этой группе пройдут сегодня в 21:00 по латвийскому времени.

Дания — Франция 0:0

Составы команд:

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Ларсен, Йоргенсен, Эриксен, Дилэйни (Лерагер, 92), Систо (Фишер, 60), Дальсгор, Брэйтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75).

Франция: Манданда, Варан, Сидибе, Люка Эрнандес (Менди, 50), Кимпембе, Нзонзи, Канте, Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Жиру.

Предупреждения: Йоргенсен (45)

Видеообзор матча будет доступен позже.

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