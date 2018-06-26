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Австралия неожиданно проиграла Перу и покинула ЧМ-2018

Русский TVNET
Австралия терпит поражение от Перу | Фото: AP/Scanpix

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Сочи встречались сборные Австралии и Перу. Перуанцы неожиданно обыграли Австралию, которые претендовали на выход из группы, и обеспечили сборной Дании выход в плей-офф.

Начало игры можно записать в актив сборной Австралии. Именно более активно начали эту встречу, что было ожидаемо, ведь им нужна была только победа для выхода в 1/8. Однако уже на 18-й минуте первыми открыли счёт южноамериканцы. Гол на счету Карильо. Австралийцы тут же включились и начали более активные действия, но до перерыва им так и не удалось распечатать ворота соперника.

После перерыва у «соккероуз» был шанс сравнять счёт, но Юрич не справился с мячом и не сумел его обработать - момент упущен. Перуанцы были более удачливы и на 50-й минуте усилиями удвоили своё преимущество. Герреро в падении отправил мяч точно в угол ворот австралийцев. Австралия до самого конца матча не отчаивалась и пыталась поразить ворота Перу, но у них так ничего и не получилось.

Австралия – Перу 0:2

Составы команд:

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Круз (Арзани, 58), Юрич (Кэйхилл, 53).

Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Сантамария, Куэва, Йотун (Акино, 46), Флорес, Тапия (Уртадо, 63), Каррильо (Картахена, 79), Герреро.

Предупреждения: Единак, 9, Арзани, 61, Рогич, 66, Миллиган, 88, – Йотун, 45, Уртадо Хуэртас, 79.

Голы: Каррильо, 18, Герреро, 50.

Видеообзор матча будет доступен позже.

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